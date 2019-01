Una vez lanzados, es normal que se propaguen como la espuma, porque quien lo reenvía lo hace con su mejor intención, pero en los tiempos que corren mejor pararse un poco a pensar y tratar de contrastar la veracidad de la información, porque claro, luego cunde el pánico. Y es que otra vez tenemos a medio Lepe ‘acojonado’ tras un supuesto intento de secuestro de un menor en el barrio de La Noria, episodio comprobado por la Policía –que, no olvidemos, mientras investigan estos bulos destinan recursos y tiempos que podrían invertirse en casos reales- y desmentido por los mismos agentes que, obviamente, han tenido que volver a hacer un llamamiento a la calma a la población que se había alarmado, y a la cordura a quienes han difundido el mensaje sin contrastar. Y es que cada vez son más habituales estos bulos que tienen en común la generación de una alarma injustificada, y el despilfarro de tiempo y energía que supone desmentirlo y convencer de que no son ciertos…

Luto en el As de Oros. Ha fallecido Manolo Romero, el propietario del As de Oros, sin lugar a dudas uno de los restaurantes más conocidos e importantes de El Portil. Era todo un referente de dicha zona costera, hombre afable, carismático, trabajador y muy querido por todos los que le rodeaban. Descanse en paz.

Manuel Carrasco, imparable. Qué vamos a decir a estas alturas que no se haya dicho ya de Manuel Carrasco, que sigue instalado en la cresta de la ola. Su carrera ya estaba en un punto de dulce, pero con su último trabajo en la calle, ‘La Cruz del Mapa’, está imparable. Y es que este disco lleva cinco semanas consecutivas instalado en el número 1 y en tan sólo un mes se ha hecho ya con el doble platino. El artista isleño ha considerado éstos éxitos su mejor regalo para su 38 cumpleaños. En sus redes sociales decía que “con estas noticias se me quita hasta el frío”. Sobre su cumpleaños expresó que “un año más cumplido, la vida no frena. Me paro, miro atrás, asiento y acepto todo lo vivido. Agradecido con la vida miro al horizonte y me dispongo a reemprender el camino, con el corazón en la boca yo quiero seguir cantándole a la vida”. Concluyó su mensaje diciendo “me siento tan dichoso por querer y que me quieran tanto!! Gracias. Me llenasteis los días, las noches y los sueños de amor”. Qué sean muchos más.

El cuaderno perdido. El Club de Atletismo El Lince Bonares ha lanzado un mensaje en las redes sociales pidiendo ayuda e invitando a la solidaridad para encontrar un cuaderno perdido. Ilustrando con una foto el cuaderno en cuestión, el club explicó que un amigo y compañero de trail de Huelva había perdido este objeto importante por su contenido en Bonares, entre las calles Comarca de Doñana y Avenida De la Paz. “Es un cuaderno vital para él, ya que tiene información sobre su trabajo, pero de ninguna validez para quien haya podido encontrarlo“, resalta el club, que pidió “colaboración a todos” para que compartan lo ocurrido para intentar encontrarlo. “Seamos solidarios con nuestro amigo”, resaltó. Ojalá que haya suerte.