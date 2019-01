Mario Asensio

Miércoles, 16 enero 2019

BALONCESTO

20.24 h. El excoordinador de la cantera Enrique Benítez aseguró que no tiene nada personal con Gabriel Carrasco pero reconoció el peso del pasado en Conquero para no continuar. “Hubo problemas de incumplimientos y quien me conociera sabia que me iba a marchar”, expuso. Explicó que tras la jubilación de Javier Rodríguez Walls no tenía contacto directo con la directiva y que al comunicar su marcha al presidente Enrique Escalante le mandó un audio en el que “no fui duro porque cada uno tiene lo que se merece”.

El técnico Salvi Quintero habló sin tapujos en el programa ‘Basketmanía’ de Antena Huelva Radio sobre su dimisión como coordinador de Cantera del Cdb Enrique Benítez y apuntó principalmente a Gabriel Carrasco, actual técnico. También evidenció que la comunicación tampoco era la mejor con el presidente, Enrique Escalante, para clarificar que no estaba a gusto.

Quintero, que tuvo el apoyo de la mayoría de la directiva del club para dirigir al Krypteia Huelva en EBA esta campaña, aunque se optó por Álex Ledesma, aseguró que no se marchó de la entidad porque no se le ofreciera a él el puesto del técnico destituido y que su decisión viene más determinada por el técnico que llegaba, Gabriel Carrasco. Aseguró que tras su dilatada carrera, entrenando en varias categorías, su vanidad se le fue “con el flequillo”, por lo que insistió en que no ansiaba el puesto de Ledesma, con el que dijo llevarse bien.

“Soy incompatible con Gabriel Carrasco. No tengo un problema personal con él. Ha sido jugador mío, he tenido buena relación y ningún enfrentamiento personal y creo que es un técnico cualificado y quiero que gane y ascienda a LEB Plata”, pero aseguró que lo vivido en la época de Conquero, donde hubo una gran inestabilidad económica e impagos, le impide estar en el mismo club que él. Apuntó que la directiva sabía que él actuaría exactamente así en el momento que se anunciara a Carrasco como técnico, por lo que cree que no fue para algunos una sorpresa su marcha. “Hubo problemas de incumplimientos y nos fuimos mucha gente y quien me conociera sabia que me iba a marchar”, aclaró.

Aseguró que “soy sincero, tengo unos principios, quizás no los que todo el mundo tiene. No soy Groucho Marx y no los cambio sobre la marcha, pero no tengo problemas con nadie”, insistió.

Explicó sobre su papel en el Enrique Benítez como coordinador de la cantera, que su labor era independiente a la del primer equipo y que tenía poder para hacer y deshacer bajo su criterio sin injerencias. “Yo hacía lo que creía conveniente y nadie me pedía explicaciones y daba cuenta de mis decisiones por mensajes de Whatsapp o correo electrónico. De provinciales a baby comunicaba lo que se hacía pero no le pedía opinión a nadie. Fiché con esas condiciones una vez que se fue el anterior (Javier Rodríguez Walls)”.

Quintero dijo no tener problemas con nadie, pero también expresó que con el presidente Enrique Escalante “no tengo ningún tipo de relación” ni tampoco con el resto de la directiva. “Yo no sabía nada del primer equipo salvo si Álex Ledesma me pedía algún jugador para entrenar. Con la directiva tenía trato directo cuando estaba Javier Rodríguez Walls”.

Explicó que mandó un audio al presidente, Enrique Escalante, para presentar su dimisión y opinó que “no fui duro con el audio al presidente porque cada uno tiene lo que se merece”. Afirmó que Escalante “nunca me ha faltado el respeto pero hay cosas que no me gustaron”. Dejó caer que “faltó la comunicación” y que era inaceptable que “gente ajena al club se ha enterado de cosas antes que nosotros”.

En otro momento afirmó que “el club y Gabriel Carrasco no me ha hecho nada, pero si no estás a gusto en un sitio te marchas”. Se mostró agradecido por “el montón de respeto que he sentido estos días“ y espetó que “nadie dice que no vaya a volver algún día”.

También sacó pecho de su gestión como coordinador y señaló que “la cantera Enrique Benítez era una guardería cuando llegué” y que la deja en un estado “decente”. Asimismo se mostró claro en su apoyo al club, en el que siguen jugando sus hijos, a cuyos partidos, aunque le duela, no irá a ver más.

“Espero que la gente apoye al equipo y vaya a animarlo. Hay que apoyar a muerte al entrenador del equipo. Es una estupidez y una tontería que por temas personales no se apoye a los equipos de Huelva y desearles el mal. Yo quiero que ganen todos los equipos de Huelva. No soy de los que van a ver la clasificación para alegrarse de las derrotas y estoy en contra de campañas como la de no ir al Estrada. Lo respeto pero no estoy de acuerdo”, explicó Quintero, que resaltó que “Huelva necesita un equipo en LEB Plata y si el Enrique Benítez es el que está más cerca, pues mejor, o si le adelanta el Ciudad de Huelva”.

En realidad, consideró que lo ideal es una fusión, pues el Enrique Benítez tiene “la elite” y el Ciudad de Huelva la mejor cantera”. Eso sí, puso como ejemplo la fusión que dio lugar al Conquero para que se eviten “personalismos”. Explicó que “Huelva necesita un gran club pero para ello los egos tienen que apartarse y alguien neutral que coja lo bueno de cada lado. Con eso y un sponsor que apueste bien sería posible. Ahora mismo hay rivalidad deportiva y todos quieren mantenerse por soberbia y vanidad”.

Quintero desveló que antes de su marcha tenía “preparado proyecto año que viene y lo iba a presentar”, pero que se lo lleva con él. Sobre su futuro, comentó que tiene dos cosas encima de la mesa para la próxima campaña. “Una cosa nunca la he hecho y otra es en la provincia. Alguna haré”, adelantó.