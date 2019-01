Agencias

Miércoles, 16 enero 2019 | Leída 29 veces

Dará a conocer a su futuro gobierno el próximo lunes

La candidatura del líder 'popular' ha cosechado un total de 59 votos, que se desprenden de los 26 parlamentarios que obtuvo el PP-A en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, más los 21 que alcanzó el partido naranja y los doce con los que se estrenado Vox en el Parlamento andaluz. Sendos partidos han respaldado a Moreno en virtud de los acuerdos que, por separado, han firmado con el PP-A para garantizar su investidura.

Del mismo modo, el dirigente del PP-A ha recibido un total de 50 votos en contra de su investidura como jefe del Ejecutivo andaluz, los que suman los 33 parlamentarios del PSOE-A más los 17 de Adelante Andalucía, la coalición electoral que aglutina a Podemos y a IULV-CA.

Así las cosas, Juanma Moreno se convierte desde este miércoles en el primer presidente de la historia de la autonomía andaluza que no pertenece al PSOE-A, y en adelante capitaneará un Ejecutivo en el que el PP-A cogobernará con Cs, con once consejerías repartidas en seis para los 'populares' y cinco para el partido naranja, entre las que se incluye una Vicepresidencia que quedará en manos del líder andaluz de esta formación, Juan Marín.

Una vez investido presidente, la decisión será comunicada al presidente del Gobierno y al Rey, que deberá sancionarla mediante un Real Decreto. Será a partir de entonces y una vez publicada la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) cuando Juanma Moreno tome posesión del cargo y forme el gobierno de la XI legislatura.

Juanma Moreno tomará posesión del cargo este viernes, 18 de enero, en el Parlamento andaluz, concretamente en el Salón de Usos Múltiples a partir de las 12.00 horas, en un acto que estará presidido por Marta Bosquet, presidenta del Parlamento.

Por el momento ya han confirmado que acudirán a la toma de posesión el presidente del PP, Pablo Casado; su antecesor en el cargo y expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Así las cosas, Moreno dará a conocer a su futuro gobierno el próximo lunes, y un día más tarde, el martes, tomará posesión. El flamante presidente ya ha anunciado que el primer Consejo de su Gobierno se celebrará el viernes, 25 de enero, en Antequera (Málaga).

"Siempre creí en mí, he trabajado y la suerte me ha sonreído"

El recién elegido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que "siempre creí en mí porque para cambiar las cosas hay que creer en uno mismo, he trabajado, vine con la vocación de cambiar Andalucía y la suerte me ha sonreído".

Recibido entre gritos de "presidente, presidente" y ante más de un centenar de personas, el líder de los 'populares' andaluces ha dicho, a preguntas de los periodistas, que su objetivo es agotar la legislatura y dotar a Andalucía de "estabilidad de verdad".

"Este gobierno nace con la vocación de cumplir la legislatura", ha afirmado Moreno, quien indicado que sus primeras medidas serán una auditoria integral de la Junta para conocer el estado financiero de la administración y los organismos instrumentales, así como también iniciar los trámites para la bonificación al 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Moreno ha indicado que la ya expresidenta de la Junta, Susana Díaz, le ha felicitado tras ser investido y que durante la breve conversación que han mantenido le ha trasladado que "tiene abiertas las puertas de mi despacho para lo que considere oportuno" y que está abierto a cualquier propuesta "que sea buena para Andalucía".

El dirigente 'popular', que no cree que cuente con los tradicionales cien primeros días de gracia, ha señalado que el próximo lunes dará a conocer el que será su gobierno y así empezar "una nueva etapa" en la Comunidad, en la que cumplirá "lo acordado".

Preguntado sobre si cree, tal y como ha afirmado el PSOE-A, que Vox es "heredero del franquismo", ha respondido que no le gusta "etiquetar a nadie" porque tanto a él como a su partido han sido etiquetado. "Vox es un partido nuevo y será el tiempo y su trayectoria los que determinarán en qué espectro se mueve", ha zanjado Moreno.