Miércoles, 16 enero 2019 | Leída 10 veces

Algo más de 9,3 millones de euros

El presupuesto ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno del Partido Popular y el rechazo del los grupos municipales Socialista y de Ciudadanos, ya que ambos coinciden en que se trata de unos presupuestos "continuistas".

Según ha informado el Consistorio, el alcalde de la ciudad, Manuel García Félix, ha manifestado que las cuentas están basadas en "la prudencia y no en el riesgo", con una "amplia" visión de futuro. "Se va a insuflar a La Palma de desarrollo y futuro, siempre con una actitud de ilusión, pasión y corazón en todo lo que hacemos".

Con este presupuesto el alcalde ha resaltado que va a posibilitar 500 contratos sociales, así como servicios de ayuda a domicilio, crecimiento turístico, becas para jóvenes, apoyo a la agricultura, mejora de los servicios públicos y aumento de la oferta deportiva. Además incidirá en la consolidación de las propuestas culturales, en el apoyo a la educación y al mundo empresarial, así como la atención a pequeñas y grandes infraestructuras, como la Vía Verde del Tinto, la Avenida de la Zarcilla y el silo.

El primer edil ha destacado además la bajada del valor catastral en un tres por ciento y el mantenimiento de ayudas y bonificaciones fiscales, con la renovación de la bonificación del 25 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) Urbana por placas solares.

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, José Carlos Álvarez, ha manifestado que "La Palma tiene una gestión de los servicios públicos muy buena y esto hace que el presupuesto consolidado sea mayor, por lo que el margen para inversiones no es todo el que uno quisiera", por eso ha subrayado que el Ayuntamiento tiene solicitado nueve proyectos en infraestructuras "que van a cambiar el panorama de nuestro pueblo para mejor".

En este sentido, se trata de unos proyectos que el Consistorio "no tendría capacidad de desarrollar por sí mismo" ya que su montante asciende a cinco millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento aportaría el 20 por ciento, "cantidad que va incluida en estos presupuestos".

Álvarez ha añadido que "ha echado de menos" propuestas de la oposición para elaborar el presupuesto, el cual "garantiza el equilibrio y el bienestar social, con un proyecto de ciudad sólido en sintonía con los palmerinos".

Reacciones de la oposición

Para el portavoz del grupo municipal Socialista, Rogelio Pinto, el presupuesto "no recoge grandes inversiones, ni atiende a la demanda de los ciudadanos". Para Pinto, hay "menor partida en juventud e insuficiente para infraestructuras". Asimismo, ha añadido que estas cuentas "no incentivan el empleo" y que la agricultura, "un motor importante, está muy poco trabajada". También ha recalcado que "hay que mejorar" la reducción de la deuda, por lo que ha dicho que "no son los presupuestos que La Palma necesita para este 2019".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Inmaculada Bellerín, ha calificado el presupuesto de "poco novedoso" y ha reclamado "la actualización del Plan de Emergencias Municipal", a la vez que ha mostrado su "extrañeza" ante "la desaparición" de la partida destinada a la limpieza del canal de desvío de aguas pluviales. Además, ha manifestado su "preocupación por el aumento de la partida en alumbrado público y las cifras bajas destinadas al arreglo de caminos así como a parques y jardines".

Bellerín ha calificado de "irrisoria" las cuentas para Asuntos Sociales o los "recortes" en Juventud y en fomento al empleo. Además ha denunciado el "mantenimiento" de las partidas para protocolo y dietas de los órganos de gobierno.