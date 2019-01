R. U.

José Antonio Mancheño, que fue presidente del Recre, ha atendido este miércoles a Cope Huelva para dar su opinión sobre el nuevo rescate económico del Ayuntamiento al Decano en un pleno extraordinario celebrado la pasada Navidad. "A mi me parece simplemente un parche pequeño. No tengo mucha información al respecto, pero creo que supera los 20 millones de euros la deuda que el Recreativo tiene todavía pendiente. Sacar 3,8 millones para aplacar la cosa me parece bien, pero la bola sigue subiendo porque seguimos teniendo futbolistas, entrenadores, trabajadores..., y deudas aplazadas e intereses que corren. Eso habrá que solucionarlo de alguna forma que no sea sacando a concurso el club para que lo compra una entidad privada y que luego resulte que las dos o tres empresas que se interesan no cumplen ninguna de las condiciones. Me parece un fracaso y desde mi punto de vista pienso que no es un buen planteamiento. Si con la deuda que tenemos, y estando en Segunda B y debiendo lo que se debe, se interesan dos o tres empresas, creo que hay que hilar muy fino para que la cosa salga bien", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.