José

“ Pues no! Los puertos invierten en puertos, no en carreteras, embalses, conducciones, autovías, ferrocarriles, regeneración de playas, etc. Si eliminamos las inversiones portuarias, a cada onubense nos tocan 100 euros de inversión, mientras que a cada andaluz o cada español le tocan 285 euros. No llegamos ni al 40%. Esa es la realidad, que se repite desde 2011 y, además, la mayoría de las inversiones se repiten un año y otro y no terminan nunca de ejecutarse. „