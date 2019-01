Mario Asensio

Miércoles, 16 enero 2019 | Leída 20 veces

Atletismo

Explicó en las redes sociales que “aunque los entrenos apuntaban a un sub 30, la sobrecarga en el gemelo tampoco me ha dejado actuar correctamente. Hay que ser humilde y también comentar cuando las cosas no salen como uno quiere, el que cuenta solo las cosas buenas es un mal perdedor y así no se llega a nada. Seguimos sumando!“.