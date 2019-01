huelva24.com

11.08 h. "Necesitamos un central que pueda jugar en varias posiciones porque tenemos que cubrir esa carencia y aumentar el nivel. No firmar por firmar, ya que no serviría para nada. Estamos intentando ser ingeniosos y trabajar en ese sentido para potenciarnos, pero con limitaciones económicas. No tenemos barra libre", señala el técnico del Decano sobre el mercado de fichajes.

José María Salmerón pasó este lunes por el programa La Prórroga de Huelva Televisión. El técnico del Decano dejó claro, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "ya dije que mi ambición es la de estar lo más arriba, es algo que me nace por naturaleza. Pero también me gusta ir partido a partido, competir cada día y aumentar la confianza, pero sin descuidarse. Cualquier equipo te puede ganar y hay que estar muy concentrados y muy intensos. Con mucha confianza, el equipo está en un buen momento, pero tenemos que seguir trabajando igual".

Para el almeriense "el equipo si merece a día de hoy estar en zona de 'play-off'. Yo creo que si está compitiendo como un equipo de arriba. Entonces, ahora tenemos un 'Tourmalet' que ahí debemos demostrar muchas cosas, indiferentemente del resultado. Porque al final se puede acertar o no, pero si tenemos que demostrar como equipo que sabemos dominar esas fases del juego y con muchos momentos de tú a tú contra los equipos que nos vamos a enfrentar ahora".

Del mercado de fichajes fue claro que "no estamos para tirar cohetes, no vamos a poder hacer muchas de las cosas que queremos. Por lo que me han transmitido tenemos que estar con el mismo presupuesto y que no vamos aumentar nada, ni mucho menos, más bien todo lo contrario. Estamos intentando ser ingeniosos y trabajar en ese sentido para potenciarnos, pero con limitaciones. No tenemos barra libre".

En cuanto a las necesidades del equipo albiazul, Salmerón comentó "necesitamos un central que pueda jugar en varias posiciones. También tenemos un chico ahí que está entrenando muy bien, que es Ponce y en ese sentido es un chico que va a estar con nosotros, y tengo claro que un chico joven o está con nosotros o está compitiendo. No hay que tener miedo porque es un chico que lleva todo el año con nosotros y está entrenando sensacional. Vamos a intentar buscar ese central que pueda jugar en distintas posiciones, porque tenemos que cubrir esa carencia y aumentar el nivel. No firmar por firmar, ya que no serviría para nada. Pero cuando cubramos esas opciones, que compitamos con todas las garantías. El Extremadura firmó el año pasado a Eric Gallego y lo ascendió prácticamente, lo está manteniendo en Segunda y encima le va a dar un rendimiento económico, y el chico va a jugar en Primera División. Para eso hay que gastarse un dinero, pero nosotros tenemos los pies en el suelo y vamos a trabajar bien, pero con las limitaciones que tenemos".



También habló el míster del Decano del partido contra el Badajoz, del que resaltó que "nosotros estamos muy ansiosos de que llegue el próximo partido. Nos visita un Badajoz en buena racha. Es un equipo de los que se más se gastó al principio, firmando jugadores a los que nosotros no pudimos llegar. Han tenido una trayectoria complicada, pero va están incrementando su nivel y seguro que será un partido muy complicado. Ojalá que podamos conseguir los tres puntos, que todo el mundo disfrute y que la afición vibre con el equipo. Es cierto que al campo se le ha hecho un gran trabajo para que esté en óptimas condiciones, pero han hecho días de mucho frío y por eso esperamos que con las semanas se vaya poniendo mejor".

"Jugar en el Colombino ante 10.000 personas, al final esto es fútbol y yo siempre digo a los jugadores que yo prefiero esa presión. Prefiero que haya 10.000 o que haya 15.000, a ir a un campo y que haya 500. Yo trabajo para estar en las mejores condiciones, igual que el año pasado en la Nueva Condomina. Jugar en un estadio como el del Recreativo, ante 10.000 personas, hay que estar preparados para afrontarlo y para hacer el mejor partido posible, ganarlo y que nos vayamos todo el mundo muy contento", dijo sobre el partido del domingo.

Por último, Salmerón declaró que "nosotros con el escudo no le ganamos a nadie. Tenemos que tener la humildad de saber que porque hayamos ganado tres partidos, no quiere decir que vayamos a ganar el siguiente. La palabra que tiene que definirnos es la de la humildad, para poder afrontar el siguiente partido y seguramente pasaremos por malos momentos porque esto no es fácil".