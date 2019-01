Ricardo Ubric

Miércoles, 16 enero 2019 | Leída 38 veces

Ya uno no sabe si echarse a reír o a llorar cuando algún miembro del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, que es el dueño del club, o del Consejo de Administración del Recre, aluden públicamente a temas como los de la venta, los cambios de consejeros o la rescisión del contrato de Eurosamop. Y lo digo porque todavía hay gente que le da pábulo a estas idioteces y no se paran a reflexionar en lo que llevo indicando una y mil veces en los últimos meses: hasta el 26 de mayo no va a haber ni un cambio en el Decano. Ni uno. No interesa. Es todo una estrategia bien planificada. Así que dejemos de especular. Gabriel Cruz lo tiene muy claro: hasta las elecciones municipales el cortijo es suyo y va a hacer y deshacer a su antojo. Y luego Dios dirá, aunque teniendo en cuenta la feroz campaña de algunos en Twitter a su favor, la nefasta oposición que tiene en el mundo político de la capital (al menos en lo que se refiere al tema del Decano) y el buen momento deportivo del equipo, que tiene pinta de que afortunadamente se va a alargar en el tiempo, no debería tener demasiados problemas para repetir mandato para los próximos cuatro años.

Con suerte para él, y además posiblemente sería lo más recomendable para que no afecte al rendimiento del equipo, hasta mayo se hablará de fútbol y se mantendrán aparcados hasta el verano los mismos peliagudos asuntos de siempre, que ya parece que ni siquiera nos ruborizan y les hemos asignado un halo de normalidad que al menos a mí me parece realmente acojonante. ¿Qué pasa con la cantidad de dinero que se le debe a Eurosamop y Krypteia, que precisamente no es moco de pavo? ¿Qué ocurre con todo el dinero que se le adeuda a acreedores, empleados y exempleados, que tampoco es ninguna limosna? ¿Hasta cuándo va a durar el vacío en la parcela de marketing y de relación con los medios de comunicación? ¿Cuándo se va a definir de verdad una estructura de un club serio y no van a ser todo patadas hacia adelante e improvisaciones? ¿Por qué la oposición sigue muerta de miedo y no es autocrítica a la hora de investigar porque realmente no ha habido voluntad de vender el Decano desde que se le expropiaron las acciones a Gildoy? Pasan los días, pasan las semanas, y nada se sabe de la deuda real, de la auditoría forense, de si sobran o faltan empleados… Aquí todo sin filtraciones interesadas en función de si me cae bien uno u otro. Guerras de guerrillas que no conducen a nada. Bueno sí, a que todos le vayamos cogiendo inquina a todos (o a casi todos). No me quiero ni imaginar, aunque evidentemente ojalá pueda darse la situación, de las peleas que puede haber en junio para apuntarse el tanto de un posible ascenso y salir en la foto. Porque para pagarle a los empleados y tener algún detalle con la afición aquí no hay prisas sino todo lo contrario, pero para salir a decir que ya se ha solucionado el problema de los derechos federativos o que los impuestos de los ciudadanos han vuelto a salvar al club de la quiebra hay tortas por aparecer en la prensa.

Seguirá engordando la sangría económica, pero aquí no pasa nada. Sólo importa el primer equipo y antes del 30 de junio pues ya nos pedirán al resto de los mortales otros dos o tres milloncitos de euros de nada para salvar la papeleta y poder competir la temporada que viene. Ahora el nuevo debate es si el mérito de la resurrección del equipo en el último mes lo tienen José María Salmerón, Óscar Carazo, la directiva del club o vaya a saber usted quien. La temporada pasada se erró en el fichaje de Javier Casquero, fallo que se enmendó trayendo a un técnico experimentado como Salmerón. La casa hay que construirla desde el tejado. Y después posiblemente se hizo una plantilla inflada económicamente para lo que puede soportar el Recre actual. Pero como aquí no pasa nada y nadie pone el grito en el cielo para protestar, pues ya en Navidad con nuestros impuestos se solucionó el desaguisado. Mientras que la pelotita siga entrando, miel sobre hojuelas. Pero aquí estoy yo para dar un poco el coñazo y tirar de hemeroteca, aunque parece que eso no guste demasiado ni a un sector de la afición ni a ciertos aborregados ‘colegas’ de mi gremio. Señores, aquí en verano el alcalde y el presidente dijeron que la temporada estaba controlada a nivel económico y que con alrededor de un millón de euros no habría problemas de cobro. Y resulta que en diciembre sólo se había pagado agosto. Toma ya. Y es que algunos cada vez que hablan sube el pan. ¿Nos toman por tontos o qué pasa aquí? Para rajar de Pablo Comas había colas, pero para enjuiciar la labor de los que nos gobiernan ahora resulta que la autocrítica ha pasado a mejor vida. Y es que ni los malos son tan malos, ni los buenos tan buenos.

Bueno, que me pierdo con lo que venía contando. Óscar Carazo apunta maneras, pero también ha tenido la fortuna de contar con uno de los presupuestos más elevados del grupo IV de Segunda B, con lo cual le quito algo de mérito a su papel. Es verdad que no cae demasiado simpático porque su relación es nula con la zona noble de la entidad albiazul y porque tampoco va por ahí riéndole las gracias a la prensa y siendo cercano con el pueblo llano, pero lo cierto es que ha confeccionado una plantilla de garantías (siempre contando con la recomendación de Salmerón). Así que entre ambos se repartirían el porcentaje del buen papel del Decano esta temporada después de tres años de penurias. Eso sí, ya me habría gustado a mí ver por ejemplo a Manolo Toledano con ese presupuesto para poder fichar. Y además, en el Recre hay muchos más ejemplos a la hora de hacer una comparativa. Pepe Rivera o Julio Peguero buscaban mirlos blancos debajo de las piedras mientras que la inmensa mayoría de los jugadores que ha traído Carazo eran contrastados de Segunda B e incluso alguno con partidos en categorías superiores. Lo de Rivera y Peguero era otra cosa. Sacaban duros por pesetas. Jugadores jóvenes, bonitos y baratos. Del barro de Tercera División en muchas ocasiones. Así que no endiosemos por endiosar y tengamos un poco de perspectiva. El equipo no brilla por un fútbol total pero después de cuatro años en el pozo ya sabemos que eso en Segunda B es casi inviable y que lo mejor es formar un grupo sólido que muerda a los rivales hasta desquiciarlos y darles el tiro de gracia en algún chispazo de calidad en ataque. 0-1, 1-0 y para casa. El Decano de Salmerón sabe a lo que juega y además está yendo de menos a más, así que preparémonos para vivir un ilusionante final de temporada con derecho a soñar con todo.

Anda callada la Federación de Peñas porque lógicamente su función no es política y al menos en lo deportivo la cosa se ha arreglado esta Navidad y el papel de la afición va a ser bastante clave para poder jugar el ‘play-off’ de ascenso. Y el Trust anda callado para lo que no le interesa, que es buscarle las cosquillas al Consejo y al Equipo de Gobierno. Ahora todo es positivo y se está haciendo bien cuando si no es por el dinero de la afición y de los ciudadanos esto seguiría siendo un solar. Así de simple. La verdad es que es lamentable en ocasiones pasearse por las redes sociales. A mí como periodista no me queda otra por mi trabajo, pero al aficionado de a pie le recomiendo que se alejen de ellas. Que disfruten cada siete días de su equipo y que no se dejen malear. En ellas hay de todo, como en botica, pero normalmente abundan el forofismo y las malas artes. Lo dicho, lo mejor es desconectar y ser feliz. Siempre habrá cosas más importantes en la vida que el fútbol para amargarte tu día a día.