María Carmona

Martes, 15 enero 2019 | Leída 97 veces

MOVILIZACIÓN FEMINISTA

Ni un paso atrás. Ese ha sido el lema más coreado en la tarde de este miércoles en la plaza de la Constitución, donde un millar de feministas se han concentrado en respuesta a la convocatoria lanzada desde la Coordinadora Feminista Andaluza para reivindicar los derechos de las mujeres y en materia de igualdad ante el nuevo Gobierno andaluz.

“No es revanchismo, no una reacción por la llegada al poder de un partido. Estamos aquí como movimiento apolítico, como personas que tenemos en común la defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres, que se han puesto en entredicho en la negociación para lograr la investidura”, han señalado a huelva24.com desde las asociaciones presentes en la concentración.

Asociaciones y colectivos, mujeres y hombres, niños y personas diversas se han dado cita en el acto durante el que se han entonado cánticos variados, se ha procedido a la lectura del manifiesto y se ha realizado una performance para simbolizar la liberación de las mujeres, “que no pensamos renunciar ni a uno solo de los derechos adquiridos, con mucho esfuerzo, a lo largo de las últimas décadas”.

“Se han sentado a la mesa directamente a negociar con los derechos de la mujer, pero queremos dejar claro que no queremos renunciar a ni uno solo de los derechos que tanto nos ha costado conseguir”, ha señalado Alicia de Navascués, portavoz de Mujeres 24H, uno de los colectivos convocantes. “Queremos además dejar muy claro que esta movilización sale de la sociedad civil, no la ha comandado ningún partido político. Esto no es una revancha ni es un apoyo al gobierno andaluz saliente, en absoluto; esto es una lucha de colectivos feministas de toda Andalucía, de todas las feministas andaluzas. Una lucha que se inicia aquí, en Huelva, pero en la que desde el minuto uno se han sumado muchos otros colectivos a través de la Coordinadora Andaluza Feminista, y se ha coordinado con las ocho provincias, consiguiendo una ola de sororidad en todo el territorio andaluz, en todo el territorio del Estado, y más allá”, ha destacado.

Por ello, desde la organización han considerado positiva la respuesta a la movilización, ya que “no es normal que por iniciativa feminista se junten tantas personas”. Ahora, aseguran, toca seguir fortaleciendo redes y estrechando los lazos que se han tendido en estos días, “porque mucho nos tememos que en los próximos cuatro años, ante la amenaza de involución clara en nuestros derechos, nos va a tocar trabajar mucho para asegurar que no se da ni un paso atrás”.