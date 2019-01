huelva24.com

Martes, 15 enero 2019 | Leída 118 veces

el objetivo, dar con el verdadero autor de los hechos

Tras tener conocimiento de que el Tribunal Supremo (TS) ha dictado sentencia en la que confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, a su vez, ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva por la que absolvió al único acusado por estos hechos tras el veredicto de no culpabilidad emitido por un jurado popular, se ha informado a las partes personadas, en concreto la Fiscalía y la acusación particular, que la juez toma esta decisión al no constar autor conocido de los hechos objeto de investigación y siendo preciso proceder a la averiguación de los mismos. De este modo, la juez ordena la reapertura de la causa y, en este sentido, acuerda la práctica de las diligencias de investigación necesarias para su averiguación.

El pasado 21 de diciembre el Tribunal Supremo ratificó la absolución de Francisco Javier Medina, único encausado por el doble crimen. De esta forma, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, al igual que la del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Huelva, absolvía a Medina.

Francisco Javier Medina, en una rueda de prensa el pasado jueves, aseguró que siempre ha mantenido su inocencia y que "se ha hecho justicia" con él tras un veredicto del tribunal del jurado de no culpabilidad y tres sentencias absolutorias.