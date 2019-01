Martes, 15 enero 2019 | Leída 106 veces

Y todo ello, al menos lo intentaremos, sin perder una de nuestras señas de identidad: la facilidad de nuestros lectores para encontrar la información que le interesa en el menor tiempo posible. Son cambios profundos a nivel técnico, necesarios para estar a la última en tecnología, y para ponerlos en marcha es posible que muchos encuentren dificultades para acceder al periódico el próximo jueves, el día elegido para realizarlos. Y aunque tampoco podremos actualizar el contenido de huelva24.com como lo hacemos habitualmente, sí podrán seguir puntualmente la actualidad onubense, como siempre, a través de nuestras redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. En cualquier caso, llegado el momento, también informaremos de esta circunstancia a todo aquel que acceda a nuestra web durante el tiempo que dure la intervención de nuestros técnicos, que se prolongará durante casi toda la jornada del jueves. Les agradecemos por anticipado su comprensión y estamos seguros que las molestias merecerán la pena.

Se busca costalero. Y además de forma urgente. El llamamiento que llega desde San Juan, concretamente desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo, Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Esperanza, pone en alerta a toda una población, porque está en riesgo incluso la puesta en la calle de los titulares de la hermandad, que no cuentan con personas para colocarse bajo las trabajaderas. Así lo aseguran en el comunicado emitido, en el que informan, sin paliativos, de que el número de costaleros disponibles es insuficiente para encarar los dos desfiles procesionales que celebra la cofradía el Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección. Por ello se ha lanzado un llamamiento a las personas que puedan tener disponibilidad para una reunión el próximo 23 de enero a las ocho de la tarde en la Ermita de los Remedios. Está en juego la procesión, que sin duda se echaría de menos si finalmente no se pudiese poner en la calle por falta de ‘personal’. ¿Responderán suficientes a la ‘oferta de empleo’?

Las 'malas pulgas' de algunos jugadores del San Roque. No corren buenos tiempos para el San Roque de Lepe. Van ya tres temporadas seguidas en Tercera División en las que el equipo aurinegro no ha terminado de tener una estabilidad económica y deportiva, algo que provoca que no le esté siendo posible luchar por volver a la Segunda B. En el mercado invernal ha habido una minirevolución en la plantilla y se han marchado del conjunto onubense varios jugadores de cierto peso dentro del equipo y de los que se esperaba mucho más cuando se inició el campeonato a finales del pasado mes de agosto. Y como ha publicado el programa de Deportes de Canal Costa Televisión en su perfil de la red social Twitter, algunos de ellos no se han portado de la manera más profesional en estos meses que han estado en Lepe. Así, han sacado a la luz varias fotografías en las que se ve como han dejado destrozos en muebles y sillas en los pisos de alquiler en los que vivían, además de que la limpieza también brillaba por su ausencia en dichas viviendas. El mal rendimiento deportivo puede ser excusable, pero la educación debería estar por encima de todo. Un cero, por lo tanto, para actitudes como estas.