Martes, 15 enero 2019

los considera "negociados en la cárcel" con los independentistas

15.12 h. El parlamentario andaluz y portavoz de Ciudadanos en la provincia de Huelva, Julio Díaz, ha criticado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados este lunes "son un mazazo para Huelva", puesto que "olvidan o no recogen convenientemente proyectos fundamentales" para la provincia, como "la Alta Velocidad, el desdoble de la N-435, el trasvase del agua al Condado y el desdoble del túnel de San Silvestre, la presa de Alcolea y el canal de Trigueros o el proyecto Ceus".

Según ha informado la formación naranja en una nota de prensa, Díaz ha aseverado que estos PGE, "negociados en la cárcel, con los independentistas, con concesiones muy claras para tratar de recabar el apoyo de los partidos que quieren romper España", son "unos presupuestos malos para este país, para los problemas acuciantes que tiene Andalucía y, en particular, Huelva".

Así, el portavoz en Huelva de la formación que lidera Albert Rivera ha lamentado que "no haya una asignación económica suficiente en los presupuestos para poner en marcha el proyecto de la alta velocidad que prometió el Gobierno de Sánchez, quien, por lo tanto, miente". "Como tampoco hay cantidades suficientes para que nuestras infraestructuras viarias y ferroviarias tengan calidad y el transporte ferroviario pueda recuperar los pasajeros que ha perdido los últimos años", ha apuntado Díaz, para quien "el olvido del desdoble de la N-435 muestra la mínima voluntad política que Sánchez tiene para que se lleve a cabo una infraestructura fundamental para vertebrar nuestra provincia de sur a norte y de norte a sur".

El parlamentario andaluz por Huelva ha criticado, igualmente, que los PGE no recojan "las obras que cuelgan de la Ley del Trasvase al Condado de Huelva que aprobamos en el Congreso de los Diputados, como el desdoble del túnel de San Silvestre, unas obras fundamentales para nuestros agricultores, regantes y una industria agraria que ahora está creciendo exponencialmente y a punto de empezar a comercializar con China".

Para Julio Díaz, esto es "una muestra más de que los problemas de Huelva no tienen una respuesta política del PSOE más allá de lo que pregonen con la boca pequeña los representantes en la provincia. Por tanto, supone un lastre para nuestro crecimiento económico y la creación de empleo", ha dicho.

El portavoz de la formación naranja ha criticado, asimismo, que "el Gobierno no sólo no ha cumplido los plazos para la regeneración del litoral, que debería haber terminado antes de que acabara 2018, sino que tampoco se ha presupuestado su protección, de modo que los socialistas no se ocupan como deben, y mienten, de nuestra costa. Esto perjudica enormemente a nuestro sector turístico y al empleo".

Además, las partidas presupuestarias para la presa de Alcolea y el canal de Trigueros son, en opinión de Díaz, "insuficientes". "El mal hacer de los gobiernos del PP y del PSOE ha hecho que estas infraestructuras, esenciales para la agricultura y para el sostenimiento y la sostenibilidad de Doñana, estén y vayan a seguir paradas", ha continuado.

Finalmente, Julio Díaz ha apuntado que la cuantía asignada al proyecto Ceus (Centre of Excellence for Unmaned Systems), 800.000 euros, "supone un retroceso en la inversión en este proyecto de I+D+i". Así, "desde Cs negociamos en los últimos presupuestos del PP su inclusión con una partida de 500.000 euros, a la que se sumó otra igual en los presupuestos autonómicos", por lo tanto, ha concluido, "el Gobierno de Sánchez detrae una partida económica de lo que venía siendo una inercia positiva en el crecimiento del presupuesto para este proyecto".