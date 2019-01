huelva24.com

Martes, 15 enero 2019

Apuesta por la diversificación

Comenzará este miércoles 16 de enero con la actuación musical de la cantante y compositora sevillana Adriana Moragues& Manu Miguez, en la MicroSala de la UHU (pabellón 7 del campus de El Carmen) a las 20 horas.

La vicerrectora de Extensión y Relaciones Institucionales afirmó durante la presentación que, dentro de nuestra agenda cultural “impulsamos principalmente las actuaciones musicales, con artistas nacionales y extranjeros y de todo tipo de estilos, actuaciones que se desarrollan tanto en la MicroSala de la UHU como en las Cocheras del Puerto hasta que tengamos el auditorio que en pocos meses estará disponible”.

Dentro del apartado musical, el 23 de enero, también a las 20 horas y en la MicroSala, actuará Mingo Balaguer, uno de los mejores armonicistas a nivel nacional, que en este concierto estará acompañado por el guitarrista Kid Carlos. Cabe destacar igualmente la cita con Adam Levy, cantautor, activista social y educador, dentro del ciclo Cantero Rock, el jueves 31 de enero, a las 21 horas en las Cocheras del Puerto. El grupo portuense TheBrassButtons, le teloneará y será su banda de acompañamiento.

El día 20 de febrero, vuelve a haber una nueva cita con Cantero Rock, esta vez con la actuación del quinteto barcelonés Barbott, a las 21,00 horas, en las Cocheras del Puerto.

Durante el mes de marzo, se mantienen las citas de los meses anteriores. La programación dará comienzo el día 6 de marzo en la MicroSala, con la participación de LOVIS G, cantante alemana, acompañada por el pianista cordobés Ángel Andrés Muñoz y el percusionista José Gómez, a las 20 horas. La agenda continuará con actuaciones musicales, el día 8 con la actuación de la banda madrileña de indie rock `Tigres Leones´, dentro del ciclo Cantero Rock, a las 21 horas en las Cocheras del Puerto y finalizará el 29 con el concierto de la banda `Los Escarabajos´, también a las 21,00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho.

En el campo de la literatura, se continúa con ya consolidado ciclo de `Presencias Literarias´, que abrirá la programación del mes de febrero, y que tendrá como invitado a Boris Izaguirre, que presentará su novela autobiográfica Tiempo de Tormentas, el día 6, en la Facultad de Derecho a las 19,30 horas. También dentro de este ciclo se contará con la presencia de Alejandro Palomas, finalista en el Premio Primavera, el día 6 de marzo,a las 19,30 horas en la MicroSala.

Asimismo, se incluye dentro de la programación cultural de la Universidad de Huelva de estos meses el `Circuito de Teatro Andaluz´, que se enmarca dentro del Proyecto Atalaya financiado por la Junta de Andalucía, y que `nos permite dar a conocer y facilitar el estreno de obras de todos los grupos de teatro de las universidades públicas andaluzas. Comenzará a partir de marzo, de ahí que las obras aún no estén determinadas´, señaló la vicerrectora a lo largo de su intervención.

De igual modo, continúan los certámenes de creación universitaria andaluza `Contemporarte´ (XI edición) y `Campus Comic´ (III edición).

“También estamos orgullosos de participar en eventos culturales tan importantes en esta ciudad como el certamen de fotografía Latitudes”, apuntó Joaquina Castillo. Este año la muestra que se dará a conocer en la Sala de Exposiciones de la Universidad, en Cantero Cuadrado, se titula `Mujer, todos somos una ´, compuesta por 38 imágenes del reportero gráfico Francisco Magallón, que pone rostro a miles de mujeres de distintas partes del mundo que diariamente se enfrentan a situaciones de exclusión social, violencia, marginación, etc., y que podrá visitarse a partir del 14 de febrero y hasta finales de marzo en horario de 9 a 21 horas.

Jornada homenaje a The Beatles

Como broche final de la programación de actividades de invierno, se ha organizado una jornada de homenaje a `The Beatles´, la banda más importante del siglo XX, quienes no solo fueron unos de los artistas más grandes de nuestro tiempo, sino que fueron el reflejo de toda una generación. Dicha jornada se desarrollará el 29 de marzo eincluye las conferencias `Por un penique de fresas´, que pronunciará el músico y escritor Enrique Sánchez, a las 18 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Derecho, y la conferencia `El peluquero de los Beatles´, que correrá a cargo del estilista de The Beatles, Leslie Cavendish, a las 19 horas en el Aula de Grados de la Facultad de Derecho.

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, explicó que durante los últimos meses “hemos ido avanzando en la adecuación de nuestros espacios, como la mejora de la entrada de la MicoSala y el acondicionamiento de nuestro auditorio con todas las medidas de seguridad para que podamos utilizarlo próximamente”. Pero paralelamente a estos arreglos materiales, hemos elaborado una programación cultural que “aspira a mantener el nivel de calidad que iempre ha tenido la UHU y que durante todos estos últimos años es una seña de identidad para la Universidad y que al mismo tiempo busca cubrir desde el espacio universitario aquellos ámbitos culturales de oferta de cine, música, escuelas…etc, que otras instituciones administrativas no pueden abordar”.