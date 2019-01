huelva24.com

Martes, 15 enero 2019 | Leída 116 veces

fútbol > recreativo

14.40 h. "A lo mejor el Recre dice que no ha pagado nada en el traspaso porque lo tiene que pagar Chico Díaz de su bolsillo. Yo firmé su carta de libertad para dejarlo salir con unas condiciones, y si las cumplen no hay problema, y si no las cumplen ya sabemos lo que tendremos que hacer", indica el presidente del Ceuta.

El presidente de la Agrupación Deportiva Ceuta, Luhay Hamido, intervino anoche en Club Deportivo, programa de la televisión pública de Ceuta, para dar explicaciones sobre la marcha de Chico Díaz al Recre. El máximo mandatario caballa no quiso entrar en detalles sobre las condiciones del traspaso, pero quiso dejar claro que el delantero sevillano no se ha ido gratis al Decano.



"Le deseo mucha suerte tanto a él como al Recre y no tengo mucho más que decir sobre el 'tema Chico'. Le ofrecemos quedarse y que se quedara con nosotros esta temporada, pero no quiso, y al final no se puede retener a nadie contra su voluntad. Al final yo tengo que luchar por los intereses de mi club y tengo que pelearlos. Si algún club lo quería, tenía que hablar con nosotros porque tenía contrato aquí en el Ceuta. Creo que es lo más lógico del mundo", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Luhay Hamido, el presidente del Ceuta, añadía que "a lo mejor el Recre dice que no ha pagado nada en el traspaso porque lo tiene que pagar Chico Díaz de su bolsillo. Yo firmé su carta de libertad para dejarlo salir con unas condiciones, y si las cumplen no hay problema, y si no las cumplen ya sabemos lo que tendremos que hacer. Pero que quede claro que Chico Díaz no se ha ido gratis".

Por su parte, Óscar Carazo, el director deportivo albiazul, señaló la pasada semana en la presentación del delantero que "no ha habido que pagar nada ni se piensa pagar. La situación económica es la que es y es lo que tenemos. No ha habido nada. Para tener a un chico en contra de su voluntad en su sitio es mejor agradecérselo y ha hecho méritos para estar aquí. No ha habido ningún pago”.