Martes, 15 enero 2019

13.36 h. "Bueno... hoy toca despedirme de un club tan grande y especial como es el Recreativo de Huelva. Han sido casi dos años con altos y bajos y con pocas oportunidades pero me quedo con lo mejor que me ha dado este club que han sido unos compañeros y una afición espectacular que no te abandona nunca. Solo desearle todo el apoyo y la suerte del mundo a este club para que consiga su objetivo y estar donde se merece estar. Espero que esto no sea un adiós sino un hasta luego, y gracias de verdad", ha señalado el jugador de 22 años David Segura en las redes sociales. Esta temporada sólo ha disputado 14 minutos en un partido y la pasada 486 en 14, tres como titular.