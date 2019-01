R. Ubric

9.25 h. Se ha llegado al ecuador del mercado invernal en el Recre con el fichaje del delantero Chico Díaz, además de la ascensión desde el filial del defensa Ikwu, y con las salidas de Lolo Plá, Ismael Benktib y Mario Hernández. El Decano trabaja en buscarle una salida a David Segura, que no cuenta para Salmerón, y en intentar fichar a un central polivalente, además de que no descarta alguna otra operación de última hora si aparece una ganga.

De la plantilla del Recre han salido en el presente mercado invernal el defensa Mario Hernández, con dirección al Melillla; el centrocampista Ismael Benktib, que aún está sin equipo pero que apunta al filial del Levante; y el delantero Lolo Plá, que se ha ido al filial del Valencia. Y lo más probable es que también acabe saliendo otro centrocampista, David Segura, que apenas si ha gozado de 14 minutos en el partido contra el Cartagena en los 20 partidos ligueros que se llevan disputados y que ya ni siquiera entra en las convocatorias. Y queda prácticamente descartada la salida del ariete Alberto Ródenas pese a que tanto el futbolista como sus representantes estaban convencidos de ello en el parón navideño debido a la falta de minutos del jugador y a que ya incluso habían recibido el visto bueno del Atlético de Madrid para buscarle otro destino.

El técnico albiazul, José María Salmerón, es consciente de que no es fácil mejorar en Segunda B la plantilla que actualmente tiene el Decano, y más con la economía que maneja el club albiazul. Sin ir más lejos, en el partido del pasado domingo ante el Don Benito tenía un banquillo de lujo formado por jugadores que perfectamente podrían ser titulares. Así que en los 15 días que restan del mercado invernal no anda demasiado preocupado. Valoraría con el director deportivo, Óscar Carazo, si sale alguna ganga de un jugador desequilibrante para la pacela ofensiva, pero en realidad la única urgencia que tiene sería la de buscar a un futbolista polivalente para la zona defensiva, a ser posible un central que pudiera adaptarse a la posición de central, y es que no descarta volver a jugar en algunos partidos con tres centrales y anda justo en un puesto que además durante el paso de las jornadas puede verse afectado por las lesiones y las sanciones.

Cuenta con Diego Jiménez, Israel Puerto e Iván González, además de Pina y Pablo Andrade. Está el refuerzo del africano Ikwu, pero que podría pecar de inexperiencia para la Segunda B, y de ahí que el club busque un fichaje para esa demarcación. El Decano cuenta con varias fichas libres Sub 23, así que los refuerzos que puedan llegar en estas dos semanas deberían ajustarse a esa premisa. Se busca, por lo tanto, sin prisa pero sin pausa, tras haber hecho los deberes en verano y viendo que el rendimiento de la plantilla está yendo de menos a más.