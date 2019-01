Mario Asensio

Cómo él mismo lo denominó, José Manuel Cortés tuvo un gran sábado en el “mágico Estadio Iberoamericano de Huelva”, donde fue campeón iberoamericano en 2004. Allí corrió el segundo 1.500 de la temporada con mejor marca del año 3:58.17 cuando se cumplen 19 años desde la primera vez que pudo romper la barrera de los 4 minutos. Segundo fue José Miguel Caballero Morales (CD Surco Aventura, 4:02.85) y tercero el lepero Alberto Muriel Martin (Cueva de Nerja, con 4:08.03).

“Las sensaciones en carrera fueron muy buenas, necesitaba sentirlas después de los últimos entrenos en los que no acababa de arrancar. El tiempo está algo lejos de lo esperado pero a veces las cosas no salen como uno quiere. El atleta es exigente por naturaleza, pero eso no quita dejar de disfrutar”, señaló en Facebook Cortés.

El remate fue una carrera de 800 en el que acabo en segunda posición con 1.57.61, superado por el sevillano Mohamed Fadel Selmi Hasenna (Atletismo Numantino), que corrió en 1:53.43. Tercero fue José Antonio Calles Quintanilla (Cuevas de Nerja, 1:59.68). “Decido salir a ritmo en cola de carrera y progresar a medida q avance la prueba. El objetivo de la temporada no es la prueba de 800 pero ayuda bastante a la preparación del 1.500”, explicó.

El domingo volvió a correr un 800 en Villa Real Santo Antonio (Portugal), prueba en la que logró la mejor marca del año con 1:56.18. “Tuve muy buenas sensaciones tirando desde el inicio de la prueba”, resaltó.

