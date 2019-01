Lunes, 14 enero 2019 | Leída 59 veces

confidencial

Lo hace “con humildad y satisfacción del deber cumplido”, señaló en las redes sociales, pues en ocho años logró impulsar este lugar para que fuera un auténtico epicentro de actividades culturales de toda índole, contando con personajes de gran talla. La promoción para Rociana y para Huelva ha sido impagable, como el reconocimiento que merece la labor de Cabrera, que tras tanta implicación responsable opina que es el momento de apartarse. Las reacciones de agradecimiento no se han hecho esperar. “Hay quien quiere un casino a lo antiguo, obsoleto y minoritario. Pues eso van a tener y muchas bajas de socios también, pues nada a retroceder”, dijo uno de sus amigos en Facebook. Otro señaló: “Lamentable pérdida como presidente del Casino. Te deseo que todo te vaya bien te lo mereces como persona y trabajador te echaremos de menos en tu gran labor en el Casino de Rociana”. Ahora se abrirá una nueva etapa en la institución y el listón queda bastante alto. Suerte para su sucesor o sucesora y para Cabrera en todo lo que emprenda.

Año nuevo... bulo viejo. Si afrontar un nuevo año suele llevar asociada una buena ristra de buenos propósitos, ¿qué tal si estrenamos este 2019 con el compromiso de no alimentar a lo que muchos llaman ahora 'fake news' y tradicionalmente hemos conocido como bulos? Sí, sabemos que muchas veces no es fácil distinguir el grano de la paja, pues sus creadores intentan que la historia conserve la suficiente verosimilitud como para que circule sin problemas entre los confiados ciudadanos. Y aunque los medios de comunicación somos los primeros que debemos dar ejemplo al respecto, también metemos la pata. Como ejemplo, una historia de la que nos hicimos eco en esta misma sección y que al parecer tiene visos de ser una invención, suponemos que malintencionada. Su protagonista era 'Curro', un perro de raza alano español que sería sacrificado por morder la mano a un ladrón multireincidente y de nacionalidad rumana –importante matiz– que entró a robar en una vivienda. Curiosamente, el supuesto episodio tuvo lugar en una finca de Huelva, eso sí, sin identificar. Tampoco la Guardia Civil dijo tener conocimiento de que hubiera ocurrido algo parecido. Pero no todos los bulos son tan rocambolescos como este. El pasado miércoles sin ir más lejos les contábamos otro que se había extendido por la provincia, el del peligroso violador que ya libre de la cárcel se había instalado en la avenida de Andalucía. Pero, ¿de Huelva?, ¿de Lepe? Tampoco se aclaraba. Y ayer mismo, a través de WhatsApp, nos llegaba otro en el que se pedían familias de adopción para unos cachorros de labrador cuya madre había muerto en el parto. Buscando un poco en la Internet no era difícil comprobar que se trata de una cadena que comenzó en enero de hace dos años en Brasil y que periódicamente resurge con distintos teléfonos, evidentemente con la intención de molestar a alguien valiéndose de la buena fe de la gente.