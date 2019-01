huelva24.com

Lunes, 14 enero 2019 | Leída 7 veces

teme que la decisión plenaria acabe "en un cajón"

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Pilar Miranda, ha destacado que esta iniciativa del Grupo Popular tiene por objetivo “promover la participación de los onubenses en los grandes temas de Huelva”. “Se trata –ha detallado– de implicar a todos los agentes sociales, especialmente a los jóvenes, en la construcción de una Huelva donde todos nos comprometemos a su desarrollo, abriendo las puertas del Ayuntamiento a todos los colectivos y a todos los onubenses para que participen de forma activa y comprometida en hacer una Huelva mejor”.



Miranda, quien ha subrayado que esta iniciativa enlaza con las “propuestas de cambio” que llevará la candidata a la Alcaldía, Pilar Marín, en su programa electoral, ha resaltado que con la constitución del Consejo de la Ciudad se pretende dar respuesta “a una creciente preocupación e implicación de los ciudadanos en los grandes temas de Huelva”.

“Los onubenses reclaman cada día una mayor participación en el futuro de la ciudad, cada día se implican más en los principales asuntos de Huelva y este Consejo de la Ciudad permitirá recabar las propuestas e inquietudes de los ciudadanos para poner en marcha proyectos comunes y ampliamente consensuados, que afecten, principalmente, a los servicios públicos, las infraestructuras y las políticas sociales”, ha asegurado la concejal.

Que no quede en el olvido

La portavoz del Grupo Popular ha mostrado su inquietud por la “desidia” del alcalde y su equipo de gobierno por cumplir las propuestas aprobadas en el pleno de Debate sobre el Estado de la Ciudad “que han salido adelante pese a no contar con su beneplácito”. En este sentido, Miranda teme que Gabriel Cruz y sus concejales socialistas no hagan nada en estos cinco meses que quedan antes de las elecciones por cumplir y ejecutar las iniciativas "que no tienen el sello del PSOE.

“Tememos en el Grupo Popular que el Consejo de la Ciudad, aprobado por la mayoría de los grupos municipales menos el PSOE, quede olvidado en el cajón del alcalde donde permanece secuestrado el 97% de las iniciativas del PP aprobadas en el pleno durante esta legislatura de gobierno socialista”, ha afirmado Miranda, quien ha recriminado a Gabriel Cruz que su mandato como alcalde “esté caracterizado por el incumplimiento sistemático de las mociones que llevan los grupos de la oposición”.

Por último, Miranda ha señalado que no hay mejor fecha para iniciar la creación del Consejo de la Ciudad, “en el que todos los onubenses nos impliquemos en el futuro de Huelva”, que este mes de enero “donde nos unimos para celebrar las fiestas de nuestro patrón, San Sebastián, y reivindicar el desarrollo de las potencialidades reales de la ciudad”.