Mario Asensio

Lunes, 14 enero 2019 | Leída 9 veces

Para llegar hasta donde quiere necesitan hacer grandes puntuaciones y es por ello que toma como referencia el récord de España de arco compuesto, que está en los 706 puntos. Sobre un máximo de 360 hizo 351 y 355 para romper con todo, gesta que quiere superar.

Sobre su estado actual explicó a huelva24.com “he comenzado con los entrenamientos de aire libre para los próximos clasificatorios para las salidas internacionales“. Detalló que aunque ya he comenzado a entrenar aún me queda algunos ajustes que solucionar de mi nuevo material, que aún queda por afinar para conseguir mejores marcas que el año pasado“.

Es por ello que afirmó que “si todo fluye bien poder incluso volver a batir mi propio récord de España“. Su ambición es grande y expuso que espera que esta temporada de aire libre “salga mejor aún que la anterior, que realmente fue buena y ésta sea mucho mejor“.

Este año 2019 lleva dos competiciones ganadas en sala. Se impuso en el Provincial de Huelva y el Trofeo Margarita Porcel (Córdoba ), pese a que “no pude entrenar mucho para la sala“, temporada que da por concluida para centrarse en la de al aire libre.

A la ahora de hacer balance del año 2018, comentó que “en general fue un año bastante productivo en cuanto a las competiciones y objetivos cumplidos tras conseguir grandes puntuaciones en las competiciones, clasificatorios y con ello haber conseguido las plazas para la Copa del Mundo de Berlín y el campeonato absoluto de Europa“.