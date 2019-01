huelva24.com

A la conclusión del Don Benito-Recre, saldado con triunfo albiazul por 0-1, varios futbolistas del Decano atendieron a los micrófonos de Antena Huelva Radio en declaraciones recogidas por huelva24.com.



CHICO DÍAZ: "Estoy contento sobre todo por los tres puntos. Al principio me noté un poco falto de partidos y con las piernas un poco cargadas, pero estoy contento por el triunfo. El míster nos comentó al dar la alineación que aquí no hay suplentes ni titulares y que si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, perdemos todos. Tenemos que ir partido a partido y entrenar duro para plasmarlo después en los partidos. Ya estamos pensando en el encuentro contra el Badajoz".

ALBERTO QUILES: "Se está viendo que somos un equipo compacto y que sale a por los tres puntos y ojalá podamos seguir así. Hay contacto pero creo que no es suficiente para que pite penalti. Yo también hago mucho por caerme. En el momento en el que pita el árbitro me mira y yo ya sabía que no lo había pitado. Ser titular en este equipo no es fácil porque toda la plantilla estamos muy metidos. Salmerón tiene un gran problema para decidir a quien pone, pero eso es bueno porque así estamos todos enchufados".

ISRAEL PUERTO. "Ha sido una victoria bastante importante y sufrida porque en Segunda B no hay ningún partido fácil. Nos hemos fajado bien y hemos logrado un triunfo merecido. No sé si estamos en nuestro mejor momento de la temporada, pero ya nos vamos conociendo más y nuestro techo está en mejorar cada día y en darlo todo en el campo. Ya dije el otro día que éste es un mes complicado porque suenan muchas cosas pero que tengo decidido quedarme aquí porque estoy contento en el Recre".