Domingo, 13 enero 2019 | Leída 81 veces

A la conclusión del Don Benito-Recre, saldado con triunfo albiazul por 0-1, varios futbolistas del Decano atendieron a los micrófonos de Antena Huelva Radio en declaraciones recogidas por huelva24.com.

VÍCTOR BARROSO: "El número diez lo han llevado muchos jugadores en el Recre, me gusta mucho, e intentaré hacerlo lo mejor posible cuando salga al campo. Para mí en este equipo no hay nadie suplente. Somos 20 personas que podamos optar a todo y el que salga siempre lo va dar todo y hoy lo hemos vuelto a demostrar. De cabeza sólo he hecho un par de goles en mi carrera deportiva. Estoy contento con mi actuación, pero lo que vale es el equipo, que ha trabajado bien. En línea defensiva hemos estado perfectos y este triunfo nos permite optar a todo. Ahora hay que pensar en una cuarta victoria seguida. El técnico me dice que sea yo, que lo dé todo y que disfrute en el campo. Para un club que la cantera dé sus frutos es importante".

FERNANDO LLORENTE: "Tenemos un muy buen equipo y cualquiera puede jugar en cualquier momento. Para los que estamos dentro la competencia es buena. Además, hay un grupo humano muy bueno y sano que sabe a lo que juega y el vestuario está muy unido. Ha sido un partido en el que ha costado mucho jugar y ganar porque el equipo local tiene muy dominada su táctica. Hemos hecho un partido serio y nos ha salido bien la jugada. Ya tenemos ganas de pisar el Colombino y a ver si podamos lograr la cuarta victoria seguida".

MARC CABALLÉ: "Son varias victorias que nos hacen estar más cerca de lo que queremos. Queda mucha liga pero tenemos que seguir así, sin prisas pero sumando. Se me ha hecho pesada e infinita la recuperación y hoy era un poco arriesgado volver porque sólo llevaba tres días entrenando con el equipo, pero estoy contento por estar ya con el grupo. El nivel de los jugadores es muy similar y eso es bueno porque eleva el nivel del equipo. Hay que aprovechar los momentos buenos de los futbolistas y ayudarnos unos a otros para conseguir lo que todos queremos".