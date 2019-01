huelva24.com

Domingo, 13 enero 2019

José María Salmerón, el técnico del Recre, se mostraba satisfecho con la actitud de su equipo en el estadio del Don Benito. "Ganar tres partidos seguidos no es fácil. Estamos en una buena línea y el equipo está trabajando muy bien en el día a día e incluso es difícil hacer una alineación porque hoy por ejemplo se han quedado fuera jugadores que son titulares. Eso hace que la competitividad del equipo suba. Ya cualquiera pueda jugar y es importante que todos estén preparando, y aquí nadie se puede dormir, y eso hace que suba el nivel y la intensidad", declaraba.

"Que haya perdido el San Fernando me preocupa poco ahora mismo y estoy centrado en que mi equipo haga las cosas bien y gane partidos. Hemos empezado bien la segunda vuelta, pero queda mucho camino. El equipo está trabajando muy bien y eso se refleja dentro del campo", añadía el almeriense sobre la tabla clasificatoria, en la que el Decano ya está a sólo dos puntos de la zona de 'play-off' de ascenso.

Del debut, con gol incluido, del delantero Chico Díaz, Salmerón indicaba que "eran sus primeros minutos y viene de un cambio y al final los que hemos sido jugadores sentimos nervios en las piernas. Pero ha hecho un buen trabajo y ese gol le va a dar confianza. Va a aumentar el nivel de la plantilla y vais a ver muy pronto su trabajo y su calidad, que es mucha".



Sobre Ródenas, comentó que "ya dije que tengo una gran confianza en los delanteros que tengo y no pienso en que Alberto Ródenas salga en el mercado de invierno". Y de la suplencia de Caye Quintana, matizó que "le va a venir bien este descanso porque venía de tres días sin entrenar. Ahora tenemos tres delanteros y a veces jugarán dos y es bueno que haya competencia porque así todos elevaremos el nivel".

Sobre lo que necesitaría fichar el equipo en el mercado invernal, declaraba que "creo que en el aspecto defensivo estamos muy escasos y menos mal que estamos haciendo bien las cosas con el tema de las tarjetas y sólo perdemos a un jugador por partido. Pero si viene algún jugador ahí estaría bien y elevaría el nivel".

De los seguidores onubenses desplazados a Don Benito, el preparador del Decano destacaba que "la afición ha estado de diez. Espero que se hayan divertido con este triunfo y que ahora llenen el Colombino en el partido contra el Badajoz porque ese apoyo lo notará el equipo".



Por último Salmerón también aludía al rival. "Me esperaba a un Don Benito con fútbol directo y segundas jugadas y no les hemos dado muchas opciones. El césped no estaba bien, porque estaba alto, y eso y la intensidad del Don Benito ha provocado que si no nos pusiéramos a su mismo nivel no hubiésemos ganado este partido", concluyó.