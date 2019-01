R. U.

Domingo, 13 enero 2019

Ya está el Recre donde quería estar. A sólo dos puntos de la zona de 'play-off' de ascenso tras la derrota del San Fernando y el tercer triunfo seguido del Decano. Lo hizo en Don Benito, ante un endeble rival, poniéndose el mono de trabajo, no concediendo apenas nada atrás, y demostrando que tiene pólvora arriba, y es que en las últimas jornadas le entra casi todo. Dos golazos de Víctor Barroso y del debutante Chico Díaz permiten que la afición tenga derecho a soñar y ahora el Nuevo Colombino registrará el domingo ante el Badajoz su mejor entrada de la temporada.

De inicio el técnico del Recre, José María Salmerón, introdujo dos novedades respecto al triunfo logrado el lunes anterior contra el Villanovense. Así, se cayó de la alineación por acumulación de amonestaciones Pina, con lo que regresó al once Iván González tras cumplir su partido de sanción. Se ubicó en el puesto de central, mientras que Diego Jiménez pasó a estar en el puesto de lateral. Y Caye Quintana, que había tenido molestias durante toda la semana, se quedó por primera vez esta temporada en el banquillo, entrando en su lugar Alberto Ródenas, que fue titular por segunda vez en lo que va de campaña (la otra ocasión fue en el Nuevo Collombino frente al Cartagena). En cuanto al Don Benito de Juan García, colocó en su once a dos exfutbolistas del Decano, Mario Gómez y Alejandro Zambrano, y a otro ex del San Roque de Lepe, Iván Agudo.

El encuentro estuvo interrumpido cinco minutos nada más empezar debido a que saltaron los aspersores del agua del estadio Vicente Sanz, y tras la reanudación Alberto Ródenas gozó de la primera ocpión de gol con un cabezazo picado que se marchó cerca del poste de la meta defendida por Sebas. El Don Benito era el que llevaba las riendas en un terreno de juego con un césped irregular, mientras que el Decano buscaba salir a la contra. Ismael Heredia y Álex Herrera probaron fortuna en el primer cuarto de hora del duelo con dos disparos lejanos que se marcharon por encima del larguero.

En el ecuador del primer acto se estiró el Decano con varios lanzamientos de saque de esquina seguidos, con triangulaciones y con un seco lanzamiento muy lejano de Tropi que abortó bien plantado Sebas. El conjunto onubense se fue adueñando paulatinamente del balón en un duelo bastante equilibrado. Alberto Quiles vio tarjeta amarilla por simular una falta dentro del área. No pareció pena máxima y el Decano sigue, después de 20 jornadas, sin que le piten ninguna a favor esta temporada. En el descuento Víctor Barroso gozó de la mejor opción de gol del partido hasta ese momento con un remate desde la frontal del área que se fue por encima del larguero. Al descanso, justo empate, poco fútbol y pocas ocasiones en un duelo equilibrado y muy típico de lo que se destila habitualmente en Segunda B.

Y no pudo comenzar mejor la segunda parte para el Recre, que se adelantó en el marcador con un golazo de cabeza de Víctor Barroso a centro de Borja Díaz desde la banda derecha. El canterano, que ya fue verdugo del Don Benito en la primera vuelta liguero, le cruzó el balón a la perfección a Sebas, estableciendo su cuarta diana del campeonato. Trató de estirarse el conjunto extremeño, pero con más corazón que cabeza. El Recre controlaba bien en defensa y su técnico, José María Salmerón, metió incluso más pólvora arriba para tratar de buscar la sentencia y que su equipo no se encerrara peligrosamente atrás. Así, propició el debut con la elástica albiazul de Chico Díaz, que suplió a Borja Díaz.

Adquirió el choque tintes de ida y vuelta y tras un intento de Abraham Pozo en las filas locales, el que lo intentó en el bando visitante fue Alberto Quiles con una falta directa que se marchó fuera por poco. El propio Quiles hizo después una gran acción individual y su pase a Carlos Martínez lo abortó Sebas cuando ya el cordobés, que acababa de saltar al césped por Víctor Barroso, se quedaba en solitario ante el marco del Don Benito. También Marc Martínez tuvo que emplearse a fondo para despejar un seco lanzamiento lejano de Trinidad. El Decano no sentenciaba y daba la impresión de que sufriría en el tramo final ante los balones largos y los centros laterales del equipo extremeño.

Salmerón introdujo para el tramo final a Traoré por Alberto Ródenas, por lo que Chico Díaz se quedó como referencia ofensiva. Kofi también simuló un posible penalti dentro del área del Decano, aunque en esta ocasión no recibió cartulina amarilla. Pero el Don Benito demostró por qué está abajo en la tabla, ya que apenas inquietó la portería albiazul en ningún momento y el Recre pudo amarrar su tercer triunfo consecutivo, lo que unido a la sorprendente derrota del San Fernando ante el colista Atlético Malagueño invita a soñar con todo. En el descuento, y aprovechando un garrafal error del equipo extremeño, Chico Díaz sentenció el triunfo del Recre consiguiendo su primer tanto en su debut. 2019 ha traído nuevos aires para el Decano. Que siga la racha.

FICHA TÉCNICA:

0.- DON BENITO: Sebas; Trinidad, Heredia, Mario Gómez, Herrera (José Manuel, min. 82); Alejandro Zambrano, Gonzalo (Kofi, min. 65), Abraham Pozo, Bernal; Ordóñez (Curro, min. 46) y David Agudo.

1.- RECREATIVO DE HUELVA: Marc Martínez; Diego Jiménez, Israel Puerto, Iván González, Pablo Andrade; Tropi, Fernando Llorente; Alberto Quiles, Borja Díaz (Chico Díaz, min. 69), Víctor Barroso (Carlos Martínez, min. 76); y Alberto Ródenas (Traoré, min. 85)

GOLES: 0-1, min. 49: Víctor Barroso; 0-2, min. 92: Chico Díaz.

ÁRBITRO: Cueto Amigo (colegio castellano-leonés). Amonestó a los visitantes Diego Jiménez y Alberto Quiles.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la vigésima jornada liguera, que se disputó en el estadio Vicente Sanz.