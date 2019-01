Quien parece que no estará esexministra de Empleo y Seguridad Social en el Gobierno de Rajoy. Como recogen varios medios nacionales como El Confidencia Digital, el actual presidente del Partido Popular,, tenía interés en que Báñez, que en las Primarias del partido apoyó aregresara a Andalucíaporque así evidenciaría un carácter integrador. La actual diputada y presidenta de laque se volcó en la campaña electoral andaluza, era la elegida también por Moreno Bonilla para ser ‘superconsejera’, ya que estaría al frente de Economía y Hacienda. Sin embargo, Ciudadanos se quedará con Economía y Empleo y Hacienda sería para el PP. Esto ha hecho, según ha podido confirmar Confidencial Digital, que Fátima BáñezEn cuanto al resto de nombres asociados, se espera que tenga su lugar la valverdeñaactual secretaria del PP Andaluz. La Consejería de Medio Ambiente, curiosamente, en las últimas legislaturas ha estado en manos onubenses con el PSOE y no sabemos en esta ocasión si se seguirá ‘la tradición’ o no. Por parte de Ciudadanos en Huelva el único electo esy sus posibilidades son bajas. No obstante, serán muchos los cargos a nivel provincial los que se habrán de cubrir, comenzando por el delegado del Gobierno andaluz. No habrá que esperar mucho para tener respuestas.