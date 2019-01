huelva24.com

Viernes, 11 enero 2019

Recreativo

14.12 h. El director deportivo albiazul confirma que el jugador se marchará al Sevilla tras no querer renovar con el club y al acabar contrato en junio. “No lo vamos a tener a disgusto”, explica Carazo, que no creo que no se haya valorado suficientemente al futbolista.

Óscar Carazo explicó en la presentación de Chico Díaz por qué el delantero del Atlético Onubense, una de las perlas de la cantera, dejará de vestir de albiazul para recalar en la cantera del Sevilla. “Diego Diego es un futbolista de la cantera que ha dado un gran rendimiento y el problema es que no quiere continuar con nosotros. En septiembre no quería continuar y le insistimos y al ver su evolución y que no ha tenido oportunidad en el primer equipo, creo que ahora mismo se llega una situación en la que al chico le quedan seis meses de contrato y no está por la labor de seguir y llegar a un acuerdo con el Sevilla es lo mejor para todas las partes”.

“Tenemos que mirar la situación del equipo. Tenemos a Caye rinde a un gran nivel y él necesita jugar. Pienso que un jugador lo que tiene que hacer es jugar y tenemos a Caye, a Ródenas, que es un perfil distinto y ahora a Chico. Entiendo todo. No lo vamos a tener a disgusto. Además, el Recre se guarda unas opciones de futuro”.