Viernes, 11 enero 2019

Recreativo

Chico Díaz mostró en su presentación como nuevo jugador del Recreativo de Huelva su alegría por recalar en el club albiazul, mostró su agradecimiento a los que confían en él y espera conquistar a los que recelan de su llegada.

Comenzó agradeciendo al club y al míster José María Salmerón y al director deportivo Óscar Carazo “el interés que pusieron desde un principio en mí”. Comentó que “me llamó la atención esa primera llamada, que fue hace algo más de dos meses, y me volvieron a llamar hace poco con el interés y yo estaba decidido y encantado de venir. Aportaré mi granito de arena para ayudar al equipo en cada entrenamiento y partido".





Resaltó que esta ocasión era un tren que no podía dejar escapar y que le “gustaría aprovechar esta oportunidad. Vengo a trabajar y a aportar lo que yo tengo para ayudar al equipo", insistió.

Sobre su salida de Ceuta, relató que "en un primer momento lo comuniqué al club, a mi entrenador y al presidente. Ellos al principio lo entendieron y luego surgieron algunos pequeños problemas, pero las ganas de estar aquí y y volver a tener a Salmerón de entrenador es un lujo, por cómo es y su trayectoria. Tenía muchísimas ganas de estar aquí y jugar. Lo que queda es trabajar".

Reiteró sus buenas palabras para quienes le abren la puerta del Recre y se mostró humilde ante las críticas y dispuesto a cambiar esas opiniones negativas sobre él por su edad y la categoría de la que procede. Aseguró que “tengo que agradecer cada día la apuesta que han hecho por mí. Soy un jugador que viene de Tercera división, lo entiendo y mi idea es cambiar la opinión de los que no confíen en mis posibilidades. Lo de la edad no me preocupa y quien lo piense en su derecho está. Voy a cambiar esas opiniones en los partidos”. Subrayó que “voy a trabajar y lo voy a dejar todo por este club para que no hay ninguna duda sobre mí”.

Con respecto a qué imagen ha percibido hasta ahora del club, comentó que “la sensación que me ha dado es de familia tras todos los problemas que han tenido. Es señal de que todos van a una y son una piña y cómo me han recibido es de agradecer por mis compañeros”.

Sobre su fichaje, el director deportivo Óscar Carazo detalló que firma hasta final de temporada y renovaría automáticamente si alcanza una cifra de partidos. “Su deseo era venir sí o sí. No ha habido que pagar nada ni se piensa pagar. La situación económica es la que es y es lo que tenemos. No ha habido nada. Para tener a un chico en contra de su voluntad en su sitio es mejor agradecérselo y ha hecho méritos para estar aquí. No ha habido ningún pago”, quiso dejar claro.

En cuanto a si podrá debutar esta jornada, expresó que “estamos trabajando en ello. Hay temas burocráticos y la transferencia de la ficha de la Federación Ceutí a la Andaluza”.

“Es un delantero centro con buen juego de espaldas que atesora experiencia, que ha jugado en las canteras como Real Madrid, Atlético de Madrid, Almería y Fuenlabrada. Viene para sumar y aportar en lo que queda de campaña y lo tenéis a vuestra disposición", señaló sobre el nuevo jugador albiazul.