M. A. F.

Viernes, 11 enero 2019 | Leída 14 veces

Será el 18 de mayo

13.26 h. El artista isleño informó a través de sus redes sociales que ya no quedan entradas para el concierto que tendrá lugar en el Puerto de Cádiz el próximo 18 de mayo, en el que presentará su trabajo 'La Cruz del Mapa'. "Mi Cai con lo que yo te quiero! veo tus ganas de concierto y me visto de alegría... Llegaré hasta la Palma con los chirigoteros pa cantar el estribillo de cualquier compañero...Ya me voy pa la Viña ya te digo te quiero... tututurutututu ( Pito pito)", expresó.