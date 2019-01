huelva24.com

Jueves, 10 enero 2019 | Leída 19 veces

fútbol > primera división femenina

La punta brasileña se mostró tras el encuentro "muy feliz por haber debutado" nada más llegar al equipo, además de "haber hecho gol, por haber ayudado al equipo. Agradezco a Dios primeramente pero también agradezco a Antonio porque me ha dado la oportunidad y también agradezco a todo el cuerpo técnico porque trabajamos muy fuerte durante la semana y gracias a Dios conseguimos la victoria. Sabíamos que era muy importante esta victoria y gracias a Dios la hemos conseguido".



La inscripción de ambas jugadoras ha llegado en un tiempo récord, ya que desde la apertura del mercado invernal el 1 de enero solo había dos días hábiles, entre festivos en España y en Brasil, para tramitar la ficha y, sobre todo, gestionar la llegada del tránsfer internacional desde la confederación brasileña a la RFEF. El buen hacer en tareas administrativas del club y, sobre todo, la diligencia de la presidenta Manuela Romero en las gestiones al más alto nivel tuvieron la culpa en que pudieran ser alineadas ambas cuando solo llevaban 4 días en Huelva, mismo número de entrenamientos y que sirvieron para una primera toma de contacto con las compañeras y los conceptos tácticos del equipo.

Se espera que conforme vayan pasando las jornadas puedan dar lo mejor de ellas, pues "es muy poco tiempo el que llevamos aquí pero estamos conociendo a las compañeras cada día. Ellas nos van ayudando y con tiempo vamos a ir compenetrándonos más y, si Dios quiere, dar alegrías al aficionado", al que da las gracias al ser más "acogedor" que en su país de origen: "En Brasil hay poco público, aquí hay mucho público y agradezco ese apoyo".



Sea como sea, la llegada de estas dos atacantes ha dado mayor movilidad al equipo en la línea de vanguardia, mayor asociación con el resto de las delanteras y la línea medular y, en definitiva, ese plus que le faltaba al equipo en los metros finales, que es lo que buscaba la dirección deportiva con estos refuerzos para ir dando pasos en busca de la consecución del objetivo de la permanencia: "Mi objetivo ahora es ir ascendiendo en la tabla, salir de esta posición de donde estamos y entrenar, entrenar y ganar" y con ello instalarse en una posición más cómoda de la clasificación.



Ludmila Barbosa dejó claro también que no se conforma con el tanto marcado ante el Sevilla. Buscará a partir de esta misma semana ir aumentando también esa cifra de goles "para ir ganando confianza e ir así en los partidos marcando goles y darle alegría al aficionado". De momento continuará la aclimatación de los nuevos refuerzos del Sporting Puerto de Huelva a la Liga Iberdrola: "En Brasil hay mucho toque, mucho toque, en un campo grande. Aquí el marcaje es firme y eso me dificulta un poco la adaptación". Sin embargo, pese a estas palabras, también añadió que más allá de eso no ve grandes "diferencias" a un lado y otro del Atlántico.