Fue la rúbrica del Supremo a la sentencia del 2017, hecha pública el pasado 21 de diciembre, la que dio luz verde al multitudinario acto celebrado en el club de tenis ante medio centenar de periodistas, muchos de ellos procedentes de conocidos espacios televisivos especializados en estos asuntos, mezcla de crónica social y de sucesos. Lo que no sospechábamos es la confesión que hizo el abogado que con tanto éxito ha logrado defender la inocencia de Medina, Baena Bocanegra, al explicar que su intención inicial era organizar esta comparecencia pública en plena Navidad, vamos... ¡el mismo día de Nochebuena! En tan señalada jornada pretendía el prestigioso letrado traer a la capital al exculpado del doble crimen para responder ante los medios; pero, sobre todo, para exigir respeto a quienes siguen convencidos de que fue él y no otro quien acabó con la vida de Miguel Angel y María aquella terrible noche del 27 de abril. ¿Y por qué no lo hizo? Pues según el abogado, porque el propio Medina le pidió que esperara unos días para comprobar si quienes hasta ahora le habían atacado por considerarlo un criminal pese a la sentencia de la Audiencia Provincial, dejaban de hacerlo tras el pronunciamiento del alto tribunal. Una esperanza vana, como él mismo ha podido ver a través de Facebook, por ejemplo, donde el entorno de las víctimas –o al menos parte de él– no acepta la decisión de la Justicia. Afortunadamente, nadie de este círculo acudió a la capital para mostrar su hostilidad en un día tan importante para él. En cualquier caso, habrá que estar pendiente de esta red social para ver si las explicaciones de Medina han hecho reflexionar a quienes están haciendo que su nueva vida todavía no haya comenzado.

Manuel Carrasco regala dinero. Si ya una gran mayoría de los onubenses, y también de fuera de la provincia, le presuponen a Manuel Carrasco muchas virtudes artísticas tras lo demostrado a lo largo de su exitosa carrera musical y también humanas por muchos gestos que ha tenido, habrá terminado de conquistar a muchos que el Si ya una gran mayoría de los onubenses, y también de fuera de la provincia, le presuponen a Manuel Carrasco muchas virtudes artísticas tras lo demostrado a lo largo de su exitosa carrera musical y también humanas por muchos gestos que ha tenido, habrá terminado de conquistar a muchos que el isleño también regale dinero. Si es que ‘Lolito’ vale un potosí y lo mismo te deja maravillado con una actuación que te hace más llevadera la cuesta de enero con 3.000 euros. Es lo que intentó hacer este miércoles por la noche en Antena 3 dentro del programa ‘El Hormiguero 3.0’. El isleño ayudó al presentador Pablo Motos a repartir esta cantidad con un concurso consistente en llamar a un número al azar y preguntar de buenas a primeras: ¿Sabe usted lo que yo quiero? La respuesta que había que pronunciar para llevarse la ‘pasta’ era “La tarjeta del Hormiguero”. Pues no hubo manera. Y mira que Carrasco mostró arte y desparpajo dándole tiempo a quien llamaba para que contactara con alguien que le ayudara a dar con la frase acertada. Fueron varios los intentos con distintas personas, pero no pudo ser. Lo que sí pudo entregar con todo su arte y talento Manuel Carrasco fue una actuación en directo de ‘Llámame Loco’, que gustó muchísimo. Pero su presencia en el programa dio para más. Se habló de cómo era de pequeño, contó divertidas anécdotas sobre sus hermanos y que repitió quinto. También conversó, cómo no, del éxito que está cosechando con su nuevo trabajo discográfico ‘La Cruz del Mapa’. “Hacer un lenguaje que parte del corazón acaba tocando en el alma de la gente", resaltó Carrasco, a quien también le tocó adivinar canciones suyas interpretadas de mala manera a conciencia o que también se vio en mitad de un trompo realizado con un coche por unos pilotos especialistas.