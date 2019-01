huelva24.com

Jueves, 10 enero 2019 | Leída 6 veces

18.19 h. Manuel Andrés González se reúne con representantes de las modalidades pesqueras de la chirla, el cerco, el arrastre o el trasmallo para destacar la “etapa de entendimiento” que se abre ahora "con un gobierno andaluz sensible a la problemática de un sector tan importante para la economía de municipios como Punta Umbría o Isla Cristina”.

El presidente del PP de Huelva y secretario segundo de la Mesa del Paramento andaluz, Manuel Andrés González, ha apostado por la apertura de una nueva etapa de diálogo con el sector pesquero de la provincia con el nuevo gobierno del cambio en Andalucía. Una nueva etapa, ha destacado, en la que “se aporten soluciones” a los problemas que padecen las diferentes modalidades pesqueras en la provincia.

Así lo ha manifestado González en el marco de una reunión con representantes del sector pesquero de Punta Umbría, comandado por el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría, Manuel Fernández. A la reunión también han asistido la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Punta Umbría, María Sacramento, y la viceportavoz del Grupo Municipal, Amelia Gallardo.

Para González, el sector pesquero tendrá en el nuevo gobierno andaluz “el aliado que no ha tenido durante los últimos 36 años de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, un gobierno socialista que no ha escuchado al sector y que, por tanto, no ha sabido dar respuesta a sus problemas”. El dirigente popular ha subrayado que “el PP conoce de primera mano estos problemas, puesto que venimos sentándonos con ellos y analizando sus reivindicaciones desde hace mucho tiempo y hoy, una vez que ya sabemos que el nuevo gobierno del cambio echará a andar en los próximos días, venimos a dar la cara”.

El presidente del PP de Huelva y secretario segundo de la Mesa del Parlamento andaluz ha afirmado, de igual modo, que “lo primero que hay que hacer, una vez que el Gobierno del cambio esté en marcha, es sentarse con el sector nuevamente para analizar las posibles soluciones a los problemas que tienen las distintas modalidades de pesca, como el trasmallo, el cerco, el arrastre o la chirla”. González, por último, ha remarcado la “etapa de entendimiento que se abre ahora con un gobierno andaluz sensible a la problemática de un sector tan importante para la economía de municipios como Punta Umbría o Isla Cristina”.

Por su parte, el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría, Manuel Fernández, ha agradecido el interés demostrado por el PP y, en particular por el presidente de los populares onubenses y secretario segundo de la Mesa del Parlamento, Manuel Andrés González, “que desde el minuto uno ha venido a dar la cara y a escuchar nuestras demandas”.

Reivindicaciones centradas en todas las modalidades pesqueras, como es el cerco, con un problema importantes como el de las capturas de la sardina; el sector de la chirla, cuyos problemas no acaban de solucionarse; la modalidad de arrastre, que afronta desde el pasado 1 de enero la obligación de desembarque, o la necesidad de una nueva regulación para la modalidad de trasmallo. A todas estas reivindicaciones, se suman otras relacionadas con la pesca recreativa o la pesca ilegal.