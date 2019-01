R. U.

Manolo Santana, el secretario técnico del San Roque de Lepe, no ha tenido pelos en la lengua este jueves en los micrófonos de Antena Huelva Radio a la hora de abordar varios asuntos de la actualidad aurinegra, comenzando por esa sentencia de la Real Federación Andaluza de Fútbol en la que le da la razón al club onubense en el sentido de que no tendrá que indemnizar a su extécnico Álex Hornillo con los 12.000 euros que reclamaba tras su destitución.

"Él presumía de sanroquismo y para nosotros era alguien de la familia que había estado en muchos momentos buenos y no tan buenos de la historia del club. Cada trabajador tiene derecho a reclamar lo suyo y nosotros queríamos pagarle llegando a un acuerdo en varios plazos porque no tenemos liquidez para hacerlo de otra forma. Él se negó en rotundo a cobrar de otra manera que no fuera todo de golpe y porrazo. Dentro de las malas noticias de los últimos años, hemos recibido esta que es bastante positiva y ahora intentaremos que también se anulen las multas que hemos recibido por tener a Adrián Gaitán en el banquillo, y es que anteriormente, y mientras siguiera el tema de Álex Hornillo, no podríamos inscribir a un nuevo entrenador", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Santana también confirmaba la noticia avanzada por dicha emisora, y es que el olontense Jesús Lino se convertirá en el nuevo entrenador del San Roque de Lepe: "Hay muchas posibilidades de que sea Jesús Lino. Esperamos que a lo largo del día de hoy o mañana podamos cerrarlo definitivamente, pero sí que es el técnico con el que llevamos hablando un tiempo".

En cuanto a la salida de varios futbolistas de la entidad lepera en las últimas semanas, el secretario técnico era bastante contundente: "Esto tiene varias lecturas y en muchas ocasiones se hacen desde muchos kilómetros de distancia y sin estar aquí. Al salir muchos jugadores eso provoca alarma entre la afición porque ve una desbandada, pero si se analizan ninguno de llos ha dado el rendimiento esperado y apenas han jugado partidos. En algunos casos han rayado la poca vergüenza con lesiones simuladas. No tenían absolutamente nada y decían que les dolían, aunque no voy a dar nombres. Además, tenían emolumentos altos y eso permitirá que el club se ahorre unos gastos, porque además a ninguno de ellos ha habido que pagarle indemnización y en algunos casos hasta han perdonado dinero".

Sobre los refuerzos que llegarán al equipo lepero, decía que "no estamos donde podemos estar y a ver si es posible que con los nuevos fichajes podamos mejorar nuestra actual situación. Juan Cruz Jorrín es un delantero típico argentino que nos va a dar trabajo. Ahí sólo teníamos a Higor Rocha, que bajo mi punto de vista es mucho mejor con otro delantero que le acompañe. Nos va a dar presencia en el área contraria, gol y trabajo. El fútbol en Sevilla se ha reactivado, quizás porque haya elecciones, y el mercado de allí se nos va de presupuesto y en Huelva quizás no hay suficientes jugadores".

Por último, Santana era sincero sobre las ya escasas opciones de que el San Roque dispute esta temporada los 'play-offs' de ascenso: "Hay que ser realistas. Sería una machada meterse ahí pero hay que intentarlo hasta el último suspiro. Tenemos nivel para estar mucho más arriba y ahora lograr la permanencia en la categoría sería vital para la supervivencia del San Roque. Es muy difícil meterse arriba, pero no nos queda otra que luchar hasta el final. No podemos quedarnos como estamos y no intentarlo".