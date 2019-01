María Carmona

comparencia del absuelto por el doble crimen de almonte

Seguro que la mayoría tiene aún grabada la imagen de Francisco Javier Medina, esposado y conducido por la Guardia Civil, llorando e insistiendo ante quienes grababan su detención. "Soy inocente, os estáis equivocando conmigo". Era el 24 de junio de 2014, y el almonteño, pareja de la madre y exmujer de las víctimas, era detenido como presunto culpable del doble crimen de Almonte.

Este jueves, cuatro años y medio, un veredicto, y tres sentencias absolutorias después, el mensaje era el mismo. "Soy inocente. Hoy empieza una historia nueva. Hoy se tiene que acabar el linchamiento al que he sido sometido". Así se ha pronunciado Francisco Javier Medina en la que ha sido su primera comparecencia pública y en la que ha estado escoltado por sus abogados, Francisco Baena Bocanegra y Juan Ángel Rivera Zarandieta, y acompañado de familiares y amigos que han querido poner de este modo en evidencia el apoyo que le han brindado en todo este tiempo.

Tiempo que el absuelto del doble crimen ha tildado de "auténtico calvario" para él y su familia, asegurando que le han roto la vida y que aún está en tratamiento y recibiendo ayuda para tratar de recomponerla. "No es nada fácil aguantar todo lo que yo llevo aguantado. A mime han destrozado la vida, la mía y la de mi familia. Me gustaría oír las disculpas de las personas que me han acusado injustamente, de quienes me han llevado a la cárcel injustamente", ha expuesto Medina a preguntas de los periodistas.