El historiador onubense Antonio La O Leñero ha atendido este miércoles a Cope Huelva y ha tratado diversos aspectos de la actualidad del Recre, comenzando por la no disputa en 2018 del Trofeo Colombino por primera vez desde su fundación. "El pionero fue el Teresa Herrera, luego el Carranza y nosotros nos copiamos de esos dos. Pero probablemente en la historia del Recreativo se refleja que fuimos los primeros en poner en marcha torneos de invierno. Se hacía coincidiendo con San Sebastián, el patrón de Huelva, y aquí han venido equipos importantes, como el Madrid, el Alavés o el Espanyol, que se jugaba en El Velódromo. Y después, coincidiendo con la Cinta, se jugó en verano otro torneo con equipos fuertes como por ejemplo el Sporting de Lisboa. Y en 1910 la primera Copa de Andalucía se jugó en Huelva, con equipos oficializados como el Sevilla, el Málaga o el Recre, Después de dos años seguidos aquí pasó a Sevilla. Parece que somos pioneros en ser los primeros en organizar torneos, pero también en perderlos", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Sobre la actual situación institucional del Decano, y después de que el Ayuntamiento de Huelva haya tenido que salir a rescatarlo últimamente en varias ocasiones poniendo bastante dinero, La O señalaba que "creo que es una institución que hay que salvar porque es una seña de identidad de Huelva y sería muy difícil que algún político lo dejara caer y pesara sobre su cabeza el tema de haber enterrado al Recreativo. Pero una vez dicho eso, creo que desde un principio había que haber hecho otra serie de movimientos para que el Recreativo fuese más libre. El Recreativo está atado de pies y manos y secuestrado por el poder político. El club no tiene identidad propia para moverse. Dejar a la gente sin cobrar durante tantos meses y años, y en una situación tan complicada, se podrían haber intentado otra serie de modelos. Aquí llevamos mucho tiempo con este modelo, y este modelo no está dando el resultado apetecible".

En este sentido, el historiador se mostraba crítico añadiendo que "lo que no puede ser es que cada tres o seis meses, de una forma periódica como está pasando ya, se esté teniendo que aportar dinero de las arcas municipales. Queramos o no, aunque sea un club de Huelva es un club privado, de sus socios, que pagan un carnet y ahí termina. El carnet les da derecho tan solo a ver un espectáculo cada 15 días. No hay otras actividades que le den ingresos atípicos al club, como pasa en otros clubes. Fuimos los pioneros a la hora de poner en marcha un club de fútbol y sin embargo nos estamos quedando a la cola en otras muchas cosas. Otros clubes montan actividades para generar recursos y sin embargo aquí nos hemos quedado en que Papá Ayuntamiento nos resuelva todos los problemas, y después si no cobramos la culpa es del Ayuntamiento".