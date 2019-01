R. U.

José María Salmerón, el técnico del Recre, ha atendido este miércoles a los micrófonos de Onda Cero Huelva y ha comenzado valorando el triunfo del pasado lunes en tierras extremeñas. "Empezar bien el año siempre es bueno para la confianza de la plantilla y trasladar también un poco el importante trabajo que hemos hecho en Navidad. Creo que hicimos un gran partido y fuimos muy superiores al Villanovense e hicimos merecimientos para ganar", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Una vez finalizada la primera vuelta liguera, el almeriense incidía en que "el balance es positivo. Después de tener prácticamente una plantilla nueva con 17 fichajes sabíamos que teníamos que ir poco a poco yendo de menos a más. Es importante que la plantilla siempre ha ido en progresión y ya comentamos que el equipo iría a más. Creo que hemos merecido llevar algunos puntos más por haber sido superiores a los contrarios, pero estamos muy satisfechos por el trabajo de los profesionales en el día a día. En la segunda vuelta todos los equipos aumentan su nivel porque ya están cerca los objetivos, así que los partidos son siempre más complicados".

Quizás por primera vez desde su llegada a Huelva el pasado verano, Salmerón reconocía que no disputar el 'play-off' de ascenso sería una decepción para él: "Las segundas vueltas dan muchas vueltas. El año pasado a estas alturas íbamos sextos o séptimos con el Murcia y estuvimos a punto de acabar líderes. O hace dos años el Cartagena, que siempre iba de primero, se metió casi que de milagro en la liguilla. Vamos a tratar de mantener la regularidad que llevamos y de aumentar la competencia. Hay que mantener la calma, no ponerse nerviosos y afrontar cada partido como si fuera una final. Tengo fe en que el equipo va a ir hacia arriba y que obviamente no se ha tocado techo. En lo personal y en lo profesional este grupo es magnífico y eso siempre es importante para que los objetivos se puedan cumplir. Cuando vine siempre dije que el objetivo era hacer un buen año. Yo soy muy ambicioso y todo lo que no sea meterse entre los cuatro primeros sería una decepción para mí. Pero también hay que tener en cuenta que hay seis o siete grandes equipos con muy buenos presupuestos, por lo que no será fácil".

Alababa el míster albiazul la actual situación de normalidad económica diciendo que "es cierto que 2018 no fue agradable y tuvimos muchos problemas en el día a día y hablar de cosas diferentes al rival de cada fin de semana es complicado. Intentamos que la gente se aislara y pensara en competir y en progresar, y eso ha sido fundamental. Como cualquier empresa y trabajo, al final intentamos que la productividad se diera y que los pagos y las condiciones de los pagos fueran normales y se fueran satisfaciendo. Espero que en estos seis meses ya no haya más problemas de ese tipo".

El mercado invernal de fichajes

Sobre la inminente llegada de Chico Díaz, al que dirigió hace algunos años, Salmerón apuntaba que "de momento no es oficial y no sé si ya se ha cerrado, pero puedo decir que es un chico que conozco desde hace bastante tiempo y que tiene unas condiciones enormes. Creo que mirar el DNI es un error. Pongo el ejemplo el año pasado de Enric Gallego, que siempre estuvo en Segunda B, ahora es el pichichi en Segunda y podría jugar en Primera con 32 años. Lo importante son las cualidades de los futbolistas. Chico Díaz tiene muchas y se encuentra ante una buena oportunidad. Entendemos que el mercado no es fácil y que no podemos gastar más de lo que salga y sabemos que no podemos llegar a jugadores muy importantes sobre todo en las posiciones de ataque. Trabajaremos con ingenio para intentar elevar el nivel de la plantilla".

"Estamos muy atentos al mercado en una serie de puestos. En defensa nos faltan jugadores para cubrir las posibles bajas en determinados partidos, pero no queremos que llegue alguien por llegar sino que sea un futbolista de garantías. En este momento tendría que ser además un jugador Sub 23", añadía el técnico del Decano sobre el mercado invernal.

Y del presupuesto albiazul para fichajes, comentaba que "muchas veces no es sólo que podamos potenciar la plantilla, sino que también el nivel competitivo en los entrenamientos no se resienta. Cuando llegué aquí la primera opción que teníamos prevista era estar en la posición actual pero potenciar económicamente muy fuerte la plantilla en el mercado invernal, algo que no va a ser posible. En número y capacidad debemos cubrir las bajas que se produzcan para hacer una temporada digna y buena. La segunda vuelta es larga y dura".

Por último, Salmerón destacó que espera que no se vayan los Tropi, Israel Díaz o Pablo Andrade, entre otros jugadores pretendidos por otros clubes: "Es verdad que están tocando a jugadores importantes nuestros y eso molesta porque no quiero que nos devaluemos. En ese sentido espero que no sea así. Siempre he dicho que de aquí no se va a ir nadie que no queramos que se vaya porque creemos que los jugadores importantes que hay aquí le pueden dar un salto de calidad al equipo. Pero nunca se sabe porque es un mes complicado en muchos sentidos y se oyen muchos rumores. Estás como loco de que empiece el mes, pero por otro lado después estás deseando que se acabe el mes".