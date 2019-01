Miércoles, 9 enero 2019 | Leída 51 veces

confidencial

Seguro que muchos de nuestros lectores también se habrán percatado de que, desde el pasado fin de semana, se han multiplicado como por esporas el número de usuarios de este tipo de artilugios, que de momento recorren la ciudad con absoluta libertad, pues no existe una normativa específica que regule su uso, a diferencia de otras capitales españolas; aunque, bien es cierto, hasta ahora el número de estos patinetes no ha llegado a suponer un problema serio para la seguridad de peatones y resto de vehículos. En previsión de que pudiera llegar a serlo, el ex de Ciudadanos en el Ayuntamiento Ruperto Gallardo planteó en el pleno la necesidad de abordar ya esta nueva realidad y establecer las condiciones de circulación por la vía pública de los VMP (vehículos de movilidad personal). Aquí también deberíamos incluir las conocidas como ‘chopper’ eléctricas, que aunque de la misma familia son más peligrosas incluso que los patinetes, ya que pese a que no se diferencian mucho de los ciclomotores en cuanto a prestaciones, no están sujetas a su reglamentación: no se matriculan, no se exige llevar casco a sus conductores y circulan indistintamente por la calzada, donde se enfrentan al tráfico rodado convencional sin obligación de conocer las normas de circulación; y también por la acera, donde por su peso, dimensiones y marcha silenciosa son un verdadero peligro para los peatones. No hay más que ver cómo las que se ofrecen en alquiler en el Paseo de la Ría circulan a velocidades irresponsables entre la gente. Como suele ocurrir en estos casos, hará falta un accidente serio para que se actúe al respecto. De momento, el Gobierno ha iniciado un proceso de reforma de la Ley de Seguridad Vial que se recogerá en un Decreto Ley para que los VMP sean recogidos como vehículos dentro del Reglamento de Vehículos. Para ello la DGT ha propuesto una categorización [ver cuadro más abajo], diferenciando entre juguetes (hasta 6 km/h, la velocidad de un peatón) y dispositivos que lleguen a los 25 y los 45 km/h, tipología esta última que requerirá de su matriculación. Una pista interesante de por dónde podría ir la futura normativa municipal, ya que en esta propuesta se especifica las zonas en las que se permite circular a cada uno de estos vehículos.

Huelva ‘lo peta’ con la aguja y el dedal. Representantes onubenses en ‘realities’ y ‘talent shows’ hemos tenido para todos los gustos, y mientras estos formatos sigan predominando en la televisión de entretenimiento actual, seguiremos encontrándolos. Pero lo que ha ocurrido en esta ocasión llama un poco más la atención por la cantidad de representación onubense con la que nos encontramos: no uno, sino dos concursantes que proceden de nuestra provincia serán protagonistas en la nueva edición de ‘Maestros de la costura’, el programa de TVE en el que los concursantes se forman y ‘luchan’ por ser coronados como la mejor modista. Se trata de Pedro Ramos y Saray Asuero, de los que poca información más podemos desvelar por ahora, más allá de su procedencia y participación en la segunda temporada del concurso que cuenta con Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain como jurado. Ahora solo falta que los onubenses demuestren su destreza con la aguja y el dedal y, con un poco de suerte, alguno de los dos se traiga el premio para casa.

Stop al bulo del violador. No vamos a criticar a las redes sociales, porque, aunque tienen su parte negativa, son un mero instrumento que en muchas ocasiones demuestran su potente capacidad de comunicación y colaboración. Pero los bulos que circulan en ellas hay que cortarlos de raíz antes de que se propague un alarmismo acerca de un incendio que no existe. La población está muy sensibilizada, lógicamente, tras casos como los del asesinato de Laura Luelmo y otras agresiones sexuales que estos días llenan los informativos, pero hay que pensar bien lo que se comparte para no confundir. Es el caso del bulo del violador que supuestamente anda suelto por la Avenida Andalucía. No sabemos si de Huelva, de Lepe o de dónde. Lo cierto es que es un mensaje que está circulando y la propia policía, como la local de Lepe, ha desmentido que sea real. En este mensaje, que viene con foto, se señala que un violador llamado José Antonio Jiménez, apodado ‘El Bulldog’ está en la calle tras cumplir en la cárcel madrileña de Valdemoro 13 de los 25 años a los que fue condenado. Además se dice que se ha instalado en la Avenida Andalucía y se señala “tened mucho cuidado, ya que no está considerado rehabilitado… Pásalo”. La Policía Local de Lepe hace uso de las redes sociales para ser tajante y afirmar que “ante la alarma social generada a través de RRSS queremos informar que esta noticia sobre la presunta excarcelación de un individuo no rehabilitado es totalmente falsa”. Nada más que añadir y recuerden que para obtener a información veraz y confirmada es mejor acudir a los medios de comunicación, que tienen acceso a las autoridades y fuentes oficiales, que a lo que llega de buenas a primeras por whatsapp, Facebook o Twitter.