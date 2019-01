huelva24.com

El centrocampista del Recre Víctor Barroso ha sido esta mañana uno de los protagonistas en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. "Hemos empezado con buen pie. Sabíamos que eran importantísimos los tres puntos en un campo complicado. El equipo trabajó muy bien y sobre todo hicimos una buena primera parte y en la segunda supimos defender bien y salir a la contra", señalaba sobre el importante triunfo logrado contra el Villanovense.

En lo personal, y tras anotar su tercer gol esta temporada, el onubense añadía que "me encuentro bien y con confianza. Me salió un buen partido, pero lo importante es que el equipo logró los tres puntos. El míster me va dando oportunidades y yo tengo que aprovecharlas sean diez minutos, cincuenta o noventa".

Del mercado invernal, Barroso se mojaba diciendo que "después de las salidas que está habiendo, sí que es verdad que van a hacer falta varios refuerzos. Pero a nosotros eso no es un asunto que nos competa, sino que debemos centrarnos en lo que ocurra en el terreno de juego. Trataremos de dar lo máximo posible. Creo que hay muy buen equipo para pelear por todo y eso estamos haciendo. A los que vengan los recibiremos con los brazos abiertos para que ayuden al equipo en lo que puedan".

También opinió el canterano albiazul del primer refuerzo invernal del Recre, el delantero Chico, procedente del Ceuta: "Después de llevar varios años en Tercera División, hay varios jugadores de esta plantilla que lo conocemos bien porque nos hemos enfrentado a él. Es un jugador que de cara a portería es bastante fuerte y por arriba es un buen rematador. Es un jugador de nivel dentro del área. Este año lleva ya muchos goles en Tercera División y creo que nos puede ayudar mucho y que nos vendrá bien".

Por último, de la cita liguera del domingo en el feudo del Don Benito, el centrocampista matizó que "el año lo han empezado bien ganando en un campo difícil como es el del Granada. Cada partido en Segunda B es un mundo, es complicadísimo, y trataremos de pelear duro allí para lograr los tres puntos, que serían importantes para seguir con la actual dinámica que llevamos".