Mario Asensio

Miércoles, 9 enero 2019 | Leída 28 veces

El jugador lepero Carlos González Villegas, oro en balonmano playa en Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en Buenos Aires este verano, vive el sueño de competir en categoría nacional con el ARS Palma del Río, que milita en División de Honor Plata. Tras un gran arranque de temporada el equipo cordobés marcha segundo en la tabla con 43 puntos, superado por Teucro (50) y empatado con el FC Barcelona. Ahora mismo tiene al alcance de su mano disputar la fase de ascenso a la Liga Asobal, un sueño aún más grande para un joven talento de 18 años que están dando grandes pasos en su carrera deportiva a base de mucho trabajo.

González aseguró a huelva24.com que actualmente “no podría estar más contento” y sobre el paso que dio en su momento para recalar en este equipo explicó que “sabía a dónde iba. Recién salido de un equipo juvenil a uno profesional. Era un cambio demasiado grande y toda la gente se asombraba tanto de la oportunidad que me llegaba, y tanto por pensar en irme, decían que iba a cortar toda mi trayectoria, que no iba a jugar ni un minuto y eso iba a hacer que perdiese nivel, que hay que ir quemando etapas...”.

Al respecto añadió que “yo opinaba casi igual, pero sabía queque una oportunidad como esa no te va a venir todos los días y me acordaré siempre de la frase que me dijo mi padre: “es verdad que es difícil y que vas a tener que trabajar mucho para jugar, pero el tren solo pasa una vez, es posible que si no te montas ahora, no puedas montarte nunca”, expresó.

Desde el primer día de entrenamiento en Palma “no me he arrepentido en absoluto de mi decisión. Sabía desde el principio que aunque no jugase, iba a mejorar, y mucho, e iba a ser un año increíble, ya que el grupo colectivo es espectacular, al igual que el entrenador Víctor Montesinos”.

Relató que “a base de esfuerzo y de confianza de mi entrenador y mis compañeros estoy teniendo bastantes minutos, y unos dos goles por partidos. La verdad que es algo que al principio ni me hubiese imaginado, y ahora mismo me encuentro muy integrado en el grupo, tanto deportivamente como socialmente, me siento uno más, lo cual me enorgullece”.

A nivel colectivo detalló que el equipo al principio se puso “metas no muy altas, queríamos la permanencia a toda costa”, pero agregó que “todos somos ambiciosos y tuvimos un comienzo de temporada con el que dimos un golpe sobre la mesa, por lo que nos está haciendo soñar en una posible fase de ascenso a la Liga Asobal”.

En esta línea, comentó que “ sabemos que siendo realistas nuestro primer objetivo es conseguir la permanencia en la categoría, y lo demás vendrá luego”, pero resaltó que “estamos haciendo muy buenos partidos, ganando a rivales difíciles en sus campos, que en esta liga es complicado, y estoy seguro que con trabajo y esfuerzo este equipo puede llegar a donde se proponga”.