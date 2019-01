Agencias

Todos hablan de Roma, la nueva película de Alfonso Cuarón. Sí, es el mismo que hizo la del Laberinto del Fauno y Gravity, pero no tiene nada que ver. Es para darle al coco y está repleat de mensajes y símbolos.

Roma es la historia de Cleo, una empleada doméstica en el México de los años 70. Roma son 135 minutos en blanco y negro repletos de mensaje y símbolos, donde puedes ser testigo de una historia lineal, crítica y de denuncia que te servirá para entender la realidad de otras clases sociales.

La historia de Cleo está basada en la de Liboria Rodríguez, una mujer de origen mixteco que trabajó para la familia del Director cuando él tenía 9 meses y que con el tiempo, desveló a Cuarón la importancia de ver las necesidades, conflictos y vida interior de las empleadas domésticas que en la mayor parte de los casos, cumplen un rol más allá del cuidado doméstico.

La historia se desarrolla en la colonia Roma por un lado para recrear la infancia del Director (él crecio en una casa de la calle Tepeji) y por otro para marcar muy bien el contraste social de clases. El espectador es testigo de la vida de una familia adinerada y por otro, observa la realidad de los sentimientos, emociones y vida cotidiana de la clase humilde de Cleo, su amiga y sus parejas.



Pero Roma también es una película para darle al coco, y entender que muchos de sus planos, símbolos y escenas están pensadas para interpretar una serie de conflictos e ideas que desde el pasado y en otras clases sociales, terminamos por repetir en el presente y sin hacer distinción por la economía.

Detrás de Roma hay una excelente narrativa, un guión que cuenta una realidad pasada con matices a cosas del presente y que para quienes busquen solo entretenimiento será una excelente apuesta.

Roma es mucho más. Los planos abiertos se convierten en un recurso narrativo que buscan un caracter intimista entre la protagonista y el espectador. Una película llena de símbolos que hacen un recorrido entre lo literal y lo emocional.

Temas relacionados con la crítica social y política, los roles predefinidos en la mujer, problemas de clasismo y la muerte en sí misma, son abordados con cierta carga poética y que para quienes disfruten de un análisis más profundo resultarán todo un reto.

Para muchos tener estatuillas de cine no supone realmente calidad, pero en el caso de Roma no es gratuito que haya ganado el León de Oro en Venecia, la Rana de Bronce en Camerimage Polonia y los Globos de Oro a la mejor película de habla no inglesa y a la mejor dirección.

A estas alturas ya ha sido incluida como una de las 10 mejores películas del año y todo apunta a que será una de las apuestas para recibir el Oscar a mejor pelicula Extranjera.