Martes, 8 enero 2019

los populares preparan sus listas

Así lo ha puesto de manifiesto González durante el primer Comité de Dirección del PP de Huelva del nuevo año, reunión en la que la Dirección Provincial del PP ha marcado la estrategia de cara al nuevo curso político, según ha informado el PP en una nota de prensa.

González ha adelantado que "están ultimando las candidaturas en la provincia con los mejores candidatos y candidatas, que se irán presentando en las próximas semanas y con los que, sin duda, vamos a teñir esta provincia de azul: desde la capital, con Pilar Marín, hasta la Diputación", ha destacado el presidente del PP de Huelva.

Según ha proseguido, "no estamos hablando sólo de nuevos gobiernos, sino de una nueva forma de hacer gobierno y de hacer política y esa nueva forma consiste en que los andaluces y los onubenses están por encima de todo; ésa es la manera de gobernar de los alcaldes y alcaldesas del PP que, allí donde recibieron la confianza de su vecinos, han repetido".

Para González, el 2 de diciembre los andaluces y onubenses "dijeron alto y claro que la etapa del ordeno y mando del PSOE se ha acabado". En este sentido, ha afirmado que "es esencial que esa ola de cambio del 2D en Andalucía, y a la que se ha sumado Huelva, se extienda a todos los municipios de la provincia que durante tantos años han tenido un solo color político".

A su parecer, se trata de "una ola que también debe alcanzar al Ayuntamiento de Huelva y a la Diputación Provincial". "Es la hora del cambio y de que el PP lidere ese cambio", ha apostillado Manuel Andrés González. "Este nuevo tiempo comienza con el Gobierno del cambio en Andalucía y estamos completamente convencidos de que este cambio le va a sentar muy bien a Huelva", ha dicho.

Por tanto, como ha subrayado González, "afrontamos 2019 con la ilusión de poner en marcha los cambios que necesita Andalucía y Huelva para que este 2019 sea el año del verdadero despegue de esta provincia". "Estamos listos para las elecciones; tenemos los mejores equipos y los mejores líderes, tenemos ilusión, ganas y las mejores ideas y proyectos para nuestros pueblos", ha continuado.

"Mientras otros siguen en estado de shock, paralizados, y sin digerir todavía lo que los andaluces han dicho en las urnas, nosotros estamos trabajando para que las vidas de los andaluces y de los onubenses mejoren tras 37 años de lo mismo", ha concluido el presidente provincial del PP.

El cambio andaluz

Para Manuel Andrés González se trata de un curso que "vendrá protagonizado por el cambio político que se va a plasmar en Andalucía y en Hueva en unos días con la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta y por las elecciones europeas y municipales que se celebrarán en mayo", comicios que, "supondrán un paso más en ese cambio que los andaluces y onubenses decidieron hace 37 días en la jornada histórica del 2D".

Dentro del cambio que llegará a la Junta de Andalucía, González ha destacado que el PP andaluz y Cs siguen negociando y trabajando para alcanzar un acuerdo que permita la investidura de Juanma Moreno, un acuerdo, que "como no puede ser de otra manera, contemplará una estructura de gobierno". Una vez que se cierre ese acuerdo de investidura con estructura de gobierno –ha añadido el popular–, "se abordará la distribución de áreas".

En opinión de González, "el PP andaluz ha demostrado, desde el principio, que su objetivo no es otro que cumplir con la voluntad que los andaluces demostraron en las urnas el pasado 2-D y que una nueva forma de gobernar y de gestionar llegue a Andalucía". Por ello, ha considerado que "no hay tiempo que perder" porque "el cambio es urgente y no se puede perder ni un segundo más ya que esta pérdida de tiempo repercute de forma directa en convenios, en inversiones y, lo que es más importante, en el futuro de los andaluces".

"Después de 40 años de las mismas políticas socialistas nuestra comunidad y nuestra provincia merecen un cambio y una nueva forma de gestionar y de hacer política, un cambio que debe construirse como se está haciendo: desde las propuestas, desde los programas y teniendo a los andaluces como los únicos protagonistas", ha proseguido.

Elecciones municipales

Por otro lado, y en clave de elecciones municipales,