"Venir a un club tan grande como el Valencia siempre tiene un plus extra y estoy con mucha ilusión y muchas ganas de empezar a entrenar y a jugar. El equipo es muy bueno, pero por circunstancias y por la juventud no está donde debería estar. Trataré de aportar mi granito de arena para escalar posiciones y confío al máximo en este conjunto. Yo puedo aportar veteranía, pero entre paréntesis porque sólo tengo 25 años, aunque es verdad que ya he conseguido incluso ascensos a Segunda División", señalaba el delantero extremeño en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Lolo Plá añadía que "surgió la posibilidad de venir al Valencia Mestalla y yo tenía ganas de salir de Huelva. Ha sido complicado porque ha costado bastante, pero todo jugador querría venir aquí. Es un reto personal muy bonito y creo que saldrá bien".