Mario Asensio

Martes, 8 enero 2019 | Leída 44 veces

El 29 de marzo

12.10 h. La Universidad de Huelva tiene previsto realizar en su programación cultural de invierno un homenaje a The Beatles el próximo 29 de marzo, jornada en la que contará con Leslie Cavendish, peluquero personal de los componentes de la mítica banda de Liverpool y responsable del rompedor estilo que fue en su momento. Ha escrito un libro sobre esa época.

Cavendish ofrecerá una conferencia este día a las 19.00 horas en el aula de grados de la Facultad de Derecho de la Onubense, donde seguramente contará muchas anécdotas que vivió con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Escribió un libro sobre esa época y en Internet hay bastante contenido sobre este personaje, que ha concedido muchas entrevistas. El acceso es libre, pero el aforo limitado.

Antes, a las 18.00 horas, el músico y escritor Enrique Sánchez, también pronunciará una conferencia en el mismo lugar bajo el título ‘Por un penique de fresas’, a la que la entrada igualmente es libre.

La jornada de homenaje acabará con un concierto gratuito de Los Escarabajos, famosa banda que realiza versiones del grupo británico. Será a las 21.00 horas en el salón de actos de la Facultad de Derecho y como título tiene ‘Love is all we need’.

La agenda cultural de invierno viene antes cargada de conciertos y otras actividades, con nombres propios como Adriana Moragues, Boris Izaguirre, Tigres Leones y Alejandro Palomas.



