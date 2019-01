huelva24.com

Martes, 8 enero 2019 | Leída 109 veces

fútbol > recreativo

El presidente de la AD Ceuta FC, Luhay Hamido, ha insistido este lunes en que si el Recre quiere llevarse a Chico Díaz en el mercado invernal tendrá que pasar ante por caja. “Chico es un jugador por el que hemos apostado fuerte cuando lo trajimos del Llagostera, allí estaba en una situación complicada e hicimos un esfuerzo por traerlo y luego cuando se lesionó, le renové por un año más. Entendemos que le hemos cuidado muy bien, está al día y no le falta de nada. El Recreativo es el que ha venido a buscarlo y tiene que llegar a un acuerdo con nosotros para que lo liberemos, no hay más historia”, indicado en declaraciones a RTVEC recogidas por el portal ceutadeportiva.com.

“Si quieren negociar con nosotros estaremos encantados, si no, el jugador tiene un contrato en vigor que tiene que cumplir. No se puede retener a nadie en contra de su voluntad, pero si le preguntas a él, si no se va a Huelva, no quiere estar en ningún sitio que no sea Ceuta. Hay que tener clama y ver cómo va aconteciendo todo”, añadía Hamido.

Por su parte, Juan Ramón Martín, el entrenador del Ceuta, señalaba en rueda de prensa tras doblegar al Conil que “Chico es jugador del Ceuta y hasta que no se vaya es nuestro. Si se marcha habrá que fichar un atacante pero hasta que no se vaya es futbolista nuestro”.