Domingo, 6 enero 2019

baloncesto

CADETE FEMENINO

Cataluña – Aragón 92-45 – El rodillo catalán estará en la final

Cinco de cinco. Cataluña sigue demostrando tener una plantilla tan talentosa como amplia y ha sido superior a una selección de Aragón que peleará por el bronce con algunas jugadoras muy interesantes. Las de Isaac Pujol funcionaron como un reloj, con rotaciones constantes (ninguna sobrepasó los 22 minutos) pudiendo mantener un ritmo que acabó con la resistencia aragonesa. Gisela Sánchez, jugando al 4, dominó en la zona (9 puntos y 11 rebotes9; aunque la más valorada fue Txell Alarcón (13 puntos), otra de las jóvenes promesas de esta gran generación de jugadoras.

MVP: Txell Alarcón (Cataluña): 22 valoración

C. Valenciana – Andalucía 54-59 – Marta Morales y la competitividad andaluza

Quizás no sean superiores a sus rivales, pero lo que tiene este equipo de Andalucía es una competitividad tremenda. Hace dos años, en el Andrés Estrada vencieron en la final Infantil a la gran generación catalana del 2003. Hoy, a un kilómetro de distancia, se vuelven a citar con las catalanas en la gran final después de derrotar a una muy buena Comunidad Valenciana, que no puso recuperar la desventaja del tercer cuarto, aunque tuvo ataque para empatar el partido en los últimos segundos. Y si, aparte de competitividad, Daniel Martín cuenta en sus filas con una jugadora como Marta Morales (22 puntos y 18 rebotes) todo es un poco más fácil. La pívot andaluza dio un recital de talento, liderazgo y carácter.

MVP: Marta Morales (Andalucía): 26 valoración

Ascienden a Especial: Canarias y Galicia

Descienden a Preferente: Navarra y Madrid

CADETE MASCULINO

C. Madrid – Andalucía 59-52 – Madrid también supera la pizarra de Andalucía

Con Armando Gómez y Rafa Rufián en los banquillos, el partido adquiría, si cabe, más empaque. El físico de unos y de otros, y la intensidad de todos, provocaba un partido muy trabado, con pocos tiros liberados y con mucha igualdad en el marcador. Andalucía no quería correr y hacía balances defensivos perfectos para evitar canastas en superioridad. Alejandro Fernández estaba acertado desde el triple y manejaba el marcador con pequeñas ventajas. A falta de 8 minutos el partido adquirió ese punto de imprevisibilidad y de locura necesario para que Madrid rompiera el marcador. Todavía hubo tiempo para un intento de reacción andaluza, pero al final serán los de Armando Gómez los que disputen el título

MVP: Pierre Sene (Andalucía): 15 valoración

Aragón - Cataluña 73-92 – Puntos para llegar a la final

Si en la otra semifinal las defensas dominaron el ritmo del partido, Cataluña se ‘desmelenó’ para llegar a la final con un baloncesto muy rápido, intenso y eficaz. Naspler, Estebanell, Moreno,… y sobre todo un excepcional Gerard Bosch, que con 15 puntos y 11 rebotes llegó a los 30 de valoración en tan solo 18 minutos. La superioridad en el rebote de los catalanes iba minando la moral de los aragoneses, que sólo respondían con pequeñas dosis de talento en jugadas aisladas.

MVP: Gerard Bosch (Cataluña): 30 valoración

Ascienden a Especial: Murcia y Castilla y León

Descienden a Preferente: Extremadura y Baleares

INFANTIL MASCULINO

C. Valenciana – Cataluña 68-60 – Los valencianos van muy en serio

No le regalaron el primer puesto a la Comunidad Valenciana en la primera fase y lo han demostrado en la primera semifinal donde superaron a Cataluña en un partido muy igualado en el que llegaron en mejor forma física y con más confianza. Fueron superiores en el rebote, con un Pablo Navarro destacado en ese aspecto (19 rechaces) mientras que Alejandro Codoñer ponía el talento desde el exterior. Conrad Martínez (Cataluña) volvía a firmar otro espectacular partido (24 puntos) pero no consiguieron arañar esa mínima ventaja que tuvo la Comunidad Valenciana en el segundo periodo.

MVP: Pablo Navarro (Cataluña): 24 valoración

C. Madrid – Canarias 52-80 – La generación dorada sentencia en el primer cuarto

Ganaron el Mini de 2017 y ya están en la final del Infantil de dos años después. La selección canaria de Lucio González, Raúl Fariña o Bassala Bagayoko salió a la pista del Andrés Estrada con una intensidad brutal, una defensa casi perfecta y un gran acierto en el tiro. Un parcial de 4-29 y la moral de los madrileños muy tocada. Luego Madrid tiró de orgullo para intentar acercarse en el marcador, pero Ndiaye no era tan superior como en otros partidos, y la distancia era todavía muy larga.

MVP: Bassala Bagayoko (Canarias): 30 valoración

Ascienden a Especial: Aragón y Extremadura

Descienden a Preferente: Cantabria y País Vasco

INFANTIL FEMENINO

Cataluña – Andalucía 70-36 – Cataluña confirma su dominio

Cataluña estará en las dos finales femeninas después de la victoria ante Andalucía en un partido en el que ha actuado como un rodillo, sin bajar la intensidad y consiguiendo una ventaja creciente a lo largo de los minutos. Andalucía aguantó perfectamente un cuarto, con el talento de María Sánchez y el carácter de Roocío Ramírez, pero en el segundo Cataluña consiguió ponerse por delante y ampliar la ventaja en el tercero con una Berta Alegret inmensa. En los últimos diez minutos, con las andaluzas perdiendo fuerza, intensidad y confianza, el marcador se ensanchó hasta el resultado final.

MVP: Berta Alegret (Cataluña): 19 valoración

Madrid – Galicia 61-54 – Madrid supera el empuje gallego

Madrid tendrá representación en la categoría Infantil, pero será en femenino, después de la derrota de los chicos ante Canarias. Galicia comenzó mejor el partido, poniendo en dificultades a su rival, con Marta San Martín anotando con facilidad y Judith Godfrey ayudando en la pintura a Carmen Suárez. Pero fue tras el paso por los vestuarios cuando Madrid controló el partido (que no el rebote), pero las recuperaciones y la velocidad en el juego, además del gran trabajo de Paola de Mier (18 puntos)

MVP: Marta San Martín (Galicia) – 16 puntos

Ascienden a Especial: Asturias y Cantabria

Descienden a Preferente: Extremadura y Baleares