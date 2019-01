huelva24.com

Domingo, 6 enero 2019

baloncesto

CADETE MASCULINO | Aragón logra su ansiado objetivo

Madrid vs Andalucía (D-17:30)

Aragón vs Cataluña (D-19:30)

Estaban realizando un gran campeonato, pero necesitaban una victoria más para meterse en semifinales. Aragón perdía de 15 en el descanso ante una buena selección de Comunidad Valenciana, pero remontó en el segundo tiempo con Josep Cera y Eduardo Ibáñez como grandes protagonistas. Los 8 triples anotados, la superioridad en el rebote fueron claves para acompañar a Madrid a las semis. En el Grupo B, el más igualado, Cataluña solventó su peligroso compromiso ante Canarias que no sólo le da el pase a semis, sino también hacerlo como primero de grupo. Gerard Estebanell fue el máximo anotador de los catalanes. Por mantenerse en el Grupo Especial lucharán Extremadura vs País Vasco y Baleares vs Galicia, mientras que buscarán el ascenso Murcia, Asturias, Cantabria y Castilla y León.



CADETE FEMENINO | El grupo de la muerte se decide en el último segundo

Cataluña vs Aragón (D-13:30)

C. Valenciana vs Andalucía (D: 15:30)

Llegaban cuatro equipos empatados a la última jornada con un balance de 2-1, y se enfrentaban entre ellos, lo que suponía asistir a una especie de ronda de cuartos de final. Aragón rompió el partido en el segundo cuarto ante País Vasco, que no pudo controlar su ansiedad con el marcador en contra. Castilla y León, sin embargo, llegaba con muchas opciones a los últimos minutos en su duelo ante Andalucía, pero una canasta de María Baldomero a falta de 20 segundos fue decisiva para el triunfo andaluz. En el Grupo A se jugaban el primer puesto por la mañana Cataluña y la Comunidad Valenciana y brindaron un gran partido de baloncesto con victoria de las catalanas, que fueron superiores sólo en el segundo cuarto. Asturias vs Navarra y Madrid vs País Vasco serán los cruces por la permanencia mientras que lucharán por el ascenso Canarias, Extremadura, Cantabria y Galicia.

INFANTIL MASCULINO | Canarias y C. Valenciana confirman su liderato

C. Valenciana vs Cataluña (D 13:30)

C. Madrid vs Canarias (D 15:30)

Al final estarán Madrid y Cataluña en las semifinales del Infantil Masculino, pero no lo harán como primeros de sus grupos. Ese privilegio estará reservado para la Comunidad Valenciana, que ha vencido con otro buen partido a Andalucía; y Canarias, que derrotó con contundencia a Castilla y León. Por la mañana Madrid se ganó la clasificación derrotando a Andalucía en un encuentro marcado por la actuación de Abdou Ndiaye (25 puntos y 28 rebotes), amo y señor de las dos zonas. Por otro lado, Cataluña superó a una peleona Castilla y León gracias a los 35 puntos de Conrad Martínez. Galicia vs Cantabria y Murcia vs País Vasco lucharán por la permanencia mientras que Extremadura, Baleares, Aragón y Asturias pelearán por el ascenso.

INFANTIL FEMENINO | Madrid completa el cuarteto de semifinalistas

Cataluña vs Andalucía (D-17:30)

Madrid vs Galicia (D-19:30)

Necesita Madrid ganar a Canarias para certificar el pase a semifinales después de la derrota ante Cataluña. Y lo consiguió gracias a un gran primer cuarto (6-23) y al acierto exterior de Adriana Arroyo, autora de 13 puntos y 3 triples. Cataluña sigue demostrando poderío y llega a semis invicta tras vencer a País Vasco. En el Grupo B Galicia deja de ser sorpresa para convertirse a aspirante a todo tras superar a Andalucía en un gran partido de baloncesto con una Carmen Suárez estelar (22 puntos y 14 rebotes). Canarias vs Extremadura y País Vasco vs Baleares serán los cruces por la permanencia, mientras que buscarán el ascenso Aragón, Asturias, Cantabria y La Rioja.