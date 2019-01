Viernes, 4 enero 2019 | Leída 27 veces

Pero claro, hay que tener cuidado y no fiarse del primer artículo que uno encuentra por ahí, y mejor contrastar e investigar realmente en diferentes webs especializadas qué es lo que nos podemos encontrar en los sitios que planeamos visitar, porque si no nos puede pasar que lleguemos a Riotinto esperando encontrarnos una alcazaba y, claro, nos volvamos locos buscando. El artículo en cuestión en el que nos podemos encontrar con esta atípica -tanto, que es inexistente vaya- imagen de la localidad de la Cuenca Minera onubense tiene ya algunos meses, pero como pasa muchas veces en esto de las redes sociales, se ha vuelto a poner 'de moda' y son varios los usuarios, especialmente de Twitter, que lo están señalando. A los que conocen la zona por supuesto la imagen les chirría de momento; pero vale más avisar a los que no, no sea que vengan buscando dicho paisaje y se lleven un chasco. Aunque desde luego que los que sí que hay relamente en Riotinto no tienen nada que envidiarle a este 'skyline'.

Ni luna de miel, ni partido. El pasado verano a muchos recreativistas les sorprendió el fichaje del menudo centrocampista burkinés Blati Touré por el Córdoba de la categoría de plata, y es que por Huelva se le había perdido la pista ya hace bastante tiempo, justo desde que se marchó hace un lustro tras haber disputado varios partidos en el filial albiazul en Tercera División pero sin debutar en el primer equipo. Esta Navidad tenía un permiso especial para llegar algo más tarde que el resto de sus compañeros a la vuelta al trabajo del plantel blanquiverde al casarse en Abidjan (Costa de Marfil), y por razones de tipo burocrático no podrá disputar el partido de su equipo ante el Nástic de Tarragona. Blati Touré ha tenido problemas con los trámites de su visado que le impiden viajar a España. Así que por ahora, ni luna de miel, ni partido.

Un veterinario/a para Punta Umbría. Una oferta de trabajo interesante para comenzar el año 2019: "Se necesita veterinario/a para cubrir embarazo y baja maternal en clínica veterinaria de pequeños animales en Punta Umbría con posibilidad de alta en plantilla al finalizar la baja. Se valorará experiencia, capacidad de trabajo en equipo, trato al paciente y cliente e iniciativa. Jornada completa. Urgencias no presenciales. Incorporación inmediata. Interesados mandar currículum a la atención de Rebeca a [email protected]".