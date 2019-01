huelva24.com

20.25 h. "No creo que se le pueda catalogar todavía de final. Es un partido importante, pero todavía quedan 15 por delante y 45 puntos en juego, que es un mundo. Así que ahora mismo es complicado pensar en el 'goal average'", señala el técnico del Sporting Huelva sobre la cita del domingo en La Orden ante el Sevilla.

Antonio Toledo, el técnico del Sporting Huelva, ha señalado que "en el mes de diciembre estuvimos a un buen nivel y sumamos diez puntos de los 12 que tenemos ahora. Siempre que hay un parón en la competición se nota y cuesta cogerle el pulso a los entrenamientos y a la dinámica diaria, así que ahora estamos cogiendo el ritmo y la chispa necesaria".

Sobre el mercado invernal, el míster del conjunto onubense explicaba que "quizás necesitábamos cambiar algo en la faceta de ataque del equipo y hay dos futbolistas que no continúan con nosotros y hemos hecho dos fichajes que espero que se adapten pronto al equipo y den lo mejor de ellas. Quizás en la primera vuelta liguera lo que más hemos hechado de menos es materializar las ocasiones que creamos y esperamos que eso nos lo den estas dos jugadoras".

También aludía a la cita liguera de este domingo contra el Sevilla en La Orden: "Ahora mismo es un partido entre dos equipos que se juegan los puntos en la parte baja y no sabemos lo que pasará dentro de tres meses porque ahora empezamos la segunda vuelta y queda mucho por delante, así que no creo que se le pueda catalogar todavía de final. Es un partido importante, pero todavía quedan 15 por delante y 45 puntos en juego, que es un mundo. Así que ahora mismo es complicado pensar en el 'goal average'"

Por último, se quejaba Toledo del horario del choque. "Ellas también saben que es un partido muy importante para nosotros y es absurdo jugar el Día de Reyes, pero el Sevilla no ha querido jugar el día 7. No me gusta emplear la palabra absurdo, pero podríamos haber librado a los aficionados de ambos clubes de tener que estar pendientes del partido en el Día de Reyes. Pero hay tiempo para todo, para estar con los niños, para comer y para que esas dos horas nuestra afición se la dedique a animar al Sporting, como ha hecho toda la temporada", señaló.