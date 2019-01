huelva24.com

Viernes, 4 enero 2019

José María Salmerón, el técnico del Recre, ha atendido este viernes a los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva y comenzaba señalando que "las sensaciones son buenas, la gente ha trabajado muy bien y con mucha ilusión y después del parón vamos a tratar de sumar los tres puntos para seguir mejorando y escalando. Los chicos han llegado muy bien de las vacaciones".

Después de que se haya solucionado el problema de los impagos con el rescate del Ayuntamiento de Huelva dándole 3,8 millones de euros al Decano, indicaba que "la aprobación en el pleno hace que estemos mucho más tranquilos es un aspecto en el que la plantilla ha sufrido mucho. Eso es positivo para centrarnos en pensar sólo en entrenar, en trabajar y en competir cada fin de semana, que creo que es lo ideal y lo perfecto para afrontar cada partido de liga".

Y después de esta inyección económica, el míster almeriense piensa que ya no se van a ir los futbolistas con más cartel de su plantilla: "Como entrenador siempre tienes en las últimas semanas la sensación de que hay jugadores que son apetecibles para varios clubes. Lo sabemos perfectamente porque los están tocando y ellos te comentan incluso situaciones personales. En ese sentido han desaparecido todas las situaciones complicadas, aunque va a haber algunos jugadores que se van a marchar y obviamente buscaremos suplir esas bajas haciendo las cosas bien".

La rueda de prensa ha estado centrada principalmente en el mercado invernal que acaba de arrancar. "A día de hoy espero que todos los que están y los que contamos con ellos sean jugadores importantes para lo que queda de liga. Lo que queremos es dotar al equipo de unas cualidades de las que hemos adolecido en la primera vuelta y de seguir mejorando. Nunca pretendo mermarme en lo deportivo. Es verdad que estamos en un mes en el que acaba de abrirse el plazo de incorporaciones y siempre es un mes movido. Esperamos hacer alguna cosa y potenciar al equipo para afrontar lo que nos viene. Todos los equipos por abajo y por arriba se refuerzan porque la segunda vuelta siempre es más difícil que la primera", matizaba Salmerón.

Las salidas de Mario Hernández y de Lolo Plá

Explicaba el preparador del conjunto onubense las salidas de Mario Hernández y Lolo Plá destacando que "son dos chicos que han estado con nosotros y que en lo personal podemos hablar muy bien de ellos porque han sido jugadores que se han adaptado muy bien al grupo. Mario Hernández no pudo jugar por el tema burocrático, pero tiene unas grandes cualidades. Es un chico de 18 años que nos podría haber aportado cosas pero que lo ha estado pasando muy mal. Hizo la pretemporada con el Rayo y seguramente será un jugador importante. No lo hemos podido retener y queríamos que se quedara porque ya lo conocíamos y era un puesto en el que nos podía dar cosas. Pero él ya tenía la idea de que lo ha pasado mal aquí y se ha marchado. Y Lolo Plá tuvo mala suerte. Comenzó con algunos problemas físicos que ya arrastraba de la pasada temporada y al final la competición le va dando oportunidades a unos y a otros. Es un jugador importante dentro de la categoria y creemos que sus cualidades las podemos tener con otros jugadores dentro de la plantilla y buscaremos reforzarnos con un jugador de otras características que nos dé algo de lo que hemos adolecido en lo que va de temporada. Buscamos a un rematador, a un jugador que sea poderoso en el juego aéreo para cuando los rivales se encierran. Es una cualidad que no tenemos y que esperamos encontrar en el mercado".

En ese sentido, Salmerón ahondaba en lo que busca la dirección deportiva diciendo que "buscamos a un rematador y después el resto de fichajes dependerán también de lo que podamos hacer económicamente. Eso está muy claro. Tenemos que ser ingeniosos y ver todas las posibilidades. Habrá jugadores de Segunda que salgan y otros también importantes de Segunda B a los que a lo mejor no podemos acceder por el apartado económico. Si me dieran carta blanca lo reforzaría obviamente todo. Eso es lo ideal. También es verdad que cuando comenzamos la idea era llegar a donde estamos ahora, entre los seis o siete primeros, para después reforzarnos de manera muy potente en este mercado invernal para la segunda vuelta. Esa era la idea inicial, pero todo ha cambiado y nos adaptaremos a las posibilidades económicas que tengamos. Para estar arriba queríamos reforzarnos en este mercado con jugadores importantes, pero todo dependerá de la economía. Firmaremos dependiendo un poco de las salidas que haya y hay que ver todas las situaciones. En número de jugadores nos falta algo en defensa y habrá que firmar. Podremos firmar arriba e incluso algún Sub 23 que se vaya y buscaremos a alguien desequilibrante. Pero no se va a ir nadie si no tenemos buscado un recambio porque para ser fuertes en la categoría tenemos que ser competitivos en el día a día de los entrenamientos".

En cuanto al africano Ejke Ikwu, que ya puede debutar en Segunda B, destacó que "lleva trabajando con nosotros desde que llegó y estará preparado para competir con nosotros cuando lo requiramos, y mientras tanto jugará con el filial. Creo que lo ideal en chicos jóvenes es que, aparte de que entrenen con nosotros, el día que no jueguen con nosotros compitan en el filial. Es lo ideal para ellos y para el club".

Por último, Salmerón aludía al partido liguero del lunes: "El Villlanovense lleva 11 partidos sin perder. Empezó mal pero ahora lleva una buena línea y en su casa es complicado. Afrontaremos el encuentro con todo y sabiendo que habrá momentos en los que tendremos que sufrir. Ellos van a ráfagas y no podemos estar tranquilos en ningún momento porque tienen gente habilidosa que te puede hacer daño. Será un partido difícil, como todos los de Segunda B".