El presidente del Recreativo de Huelva hizo balance de la actualidad del club en Huelva TV. Manolo Zambrano explicó, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "ha habido momentos muy complicados, momentos muy difíciles, pero bueno, se puede dar porque todo ha pasado y hemos llegado a un buen fin. Ahora lo que hay que hacer es mirar con la cabeza para arriba en esta nueva etapa. Estos seis meses que nos quedan que son muy ilusionantes".

Del equipo aseguró que "ha demostrado en la primera vuelta que es competitivo y que puede hacernos soñar. Creo que ya va siendo hora, después de estos años tan malos y con tantas penurias, y tan complicados, que la afición y que toda Huelva se lleve un buen recuerdo".

En cuanto a la posibilidad de que puedan producirse varias salidas en el mercado invernal dijo que "tras la estabilidad que se nos ha dado y las aspiraciones que el equipo ha demostrado, creo que esos futbolistas no van a querer marcharse. No hay muchos clubes como el Recreativo de Huelva, en la situación de cierta normalidad que tenemos ahora, que se puedan comparar. Y al final los que saldrán, probablemente será por temas deportivos, en el que creían que podrían tener más minutos y no pudo ser. Eso es lo que esperamos".

En el capítulo de fichajes Zambrano se mostró tajante: "Nosotros sabemos que esta temporada va a generar un déficit y vamos a intentar que con los futbolistas que lleguen, intentar aminorar dicho déficit. Si no es posible, por lo menos mantenerlo. Pero en lo que no se puede caer nunca es en la tentación de agrandar la deuda otra vez, para volver a recordar tiempos anteriores. Yo creo que no va a ser difícil".

Y sobre una posible venta del club, el presidente comentó que "aunque parezca lo mismo, es muy diferente tener que buscar un comprador y tener que vender por necesidad, a darle estabilidad y ahora a esperar que vengan esos compradores que se vean solventes, y en el que se pueda depositar toda la confianza para que no vuelva a ocurrir lo que nos ha ocurrido. Tenemos que aprender, no volver a cometer los mismos errores y creo que se han sentado las bases para que esto ocurra".